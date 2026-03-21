Vozači ogorčeni: Satima u koloni do Splita

Mnogi vozači su ogorčeni novom regulacijom prometa od Splita prema Dugopolju i nazad, zbog koje se satima u kolonama voze prema svojim odredištima. Razlog su najavljeni radovi na brzoj cesti Solin - Klis. Do 1. svibnja, zbog radova, između tunela Mravince i Klis Grlo vozi se dvosmjerno u smjeru Splita. Do 22. ožujka u 6 sati, sati zbog radova zatvorena je dionica Klis - Split u smjeru Splita
'Znamo za problem i radimo sve kako bismo situaciju ublažili. Naši službenici cijelo jutro su regulirali promet, kako bi poboljšali protočnost. Sada ponovno izlaze. Bit će kraj Policijske postaje Solin te na Širini.
Uistinu radimo sve kako bismo poboljšali dinamiku, razumijemo nervozu vozača', kazala je Ireni Dragičević s Dalmatinskog portala Antonela Lolić glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske.