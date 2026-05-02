Božinović: 'Ubojstvom 12 redarstvenika razbijena je svaka iluzija kakav će rat biti'

'Time je razbijena svaka iluzija kakav će rat biti i koliku brutalnost sa sobom nosi agresor. Međutim, to je događaj nakon kojeg su se Hrvati, građani Hrvatske, diljem države ujedinili, svjesni onoga što nas čeka. Odali smo počast onima koji su željeli održavati red i mir, koji su radili svoj posao, a napad na njih je zapravo bio napad na novonastalu hrvatsku državu, i to je nešto što obilježavamo svake godine kako bismo učvrstili to pamćenje. Zato je ovo naša trajna obveza da čuvamo ovo sjećanje, da mlade generacije, a vidjeli ste ovdje danas puno ljudi, puno mladih, puno mladih ljudi iz policijskog sustava, koji trebaju dobiti kroz sve ovo što organiziramo, kontekst vremena u kojem se oni još nisu ni rodili, ali da znaju kako je nastala država. To pogotovo trebaju znati pripadnici sigurnosnog sektora koji će sutra preuzeti odgovornost za taj posao, da znaju što i kako treba braniti', poručio je Božinović ukazavši na potrebu čuvanja sjećanja na Domovinski rat .

Uz ministra Božinovića, u ime Vlade vijenac je položio i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić, a Hrvatskog sabora, saborski zastupnici Tomislav Zadro, Nikola Mažar, Stipo Mlinarić i Tomislav Josić. Vijenac su položili i svijeće upalili i članovi obitelji te suborci ubijenih policajaca. Vijence položila su izaslanstva Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije te gradova Vukovara,Vinkovaca, Otoka i Iloka.

Sudionici obilježavanja do mjesta komemorativne svečanosti u središtu Borova, a prijeratnog Borova Sela došli su u mimohodu od ulaska u Borovo. U vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona služena je misa zadušnica, a nakon nje su dočekani sudionici memorijalne utrke '12 redarstvenika'.

U Borovu su ubijeni policajci Stjepan Bošnjak (1955.), Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.), Mladen Šarić (1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašić (1969.), Ivica Vučić (1961.), Luka Crnković (1970.), Marinko Petrušić (1966.), Janko Čović (1965.), Željko Hrala (1968.) i Mladen Čatić (1971.). Ubijeni su iz zasjede, nakon što su u noći s 1. na 2. svibnja 1991. dvojicu njihovih kolega, Zvonimira Matkovića i Dalibora Križanovića, tijekom redovite ophodnje, u Borovu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca.