Tužna obljetnica: 'Napad na njih je bio napad na mladu hrvatsku državu'

Uz ministra Božinovića, u ime Vlade vijenac je položio i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić , a Hrvatskog sabora, saborski zatupnici Tomislav Zadro i Nikola Mažar.

'Time je razbijena svaka iluzija kakav će rat biti i koliku brutalnost sa sobom nosi agresor. Odali smo počast onima koji u radili svoj posao i željeli održavati red i mir, a napad na njih je bio napad na mladu hrvatsku državu ', poručio je Božinović ukazavši na potrebu čuvanja sjećanja na Domovinski rat.

Vijenac su položili i svijeće upalili i članovi obitelji te suborci ubijenih policajaca.

Zajednički vijenac položila su izaslanstva Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije te gradova Vinkovaca, Otoka i Iloka.

Sudionici obilježavanja do mjesta komemorativne svečanosti u središtu Borova, a prijeratnog Borova Sela došli su u mimohodu od ulaska u Borovo.

U vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona bit će služena misa zadušnica nakon koje će biti dočekani sudionici memorijalne utrke "12 redarstvenika".

U Borovu su ubijeni policajci Stjepan Bošnjak (1955.), Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.), Mladen Šarić (1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašić (1969.), Ivica Vučić (1961.), Luka Crnković (1970.), Marinko Petrušić (1966.), Janko Čović (1965.), Željko Hrala (1968.) i Mladen Čatić (1971.).

Ubijeni su iz zasjede, nakon što su u noći s 1. na 2. svibnja 1991. dvojicu njihovih kolega, Zvonimira Matkovića i Dalibora Križanovića, tijekom redovite ophodnje, u Borovu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca.