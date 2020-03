[UŽIVO] Beroš: Očekujemo da će kroz koji dan restriktivne mjere početi davati rezultate. Ako broj oboljelih bude znatno rastao - uvodimo nove!

U Hrvatskoj su 442 osobe zaražene koronavirusom od čega ih je 22 ozdravilo, prema podacima u četvrtak ujutro. Ministar zdravstva Vili Beroš očekuje da bi restriktivne mjere koje su uveli mogle početi davati rezultate kroz par dana

'Ne postoje znanstveni podaci o liječenju sumamedu. Postoji nekoliko studija koja pokazuju bolji učinak, ali radi se o simptomima, ne i infekciji virusom. Nepotrebno i zbunjujuće za javnost je govoriti da sumamed pomaže u liječenju. Ne treba se igrati s lijekovima, to treba prepustiti stručnjacima u bolnicama. Znanstvenici pokušavaju na sve moguće načine pronaći kombinaciju lijekovima, ali sve što imamo, slabog je djelovanja i ne pomaže protiv virusa'.

7.46 Nema nekih bitnih novosti. Redovito informiramo javnost i dogovor je da to radimo u redovitim obraćanjima javnosti. Ja sam samo jedan vojnik u ovoj bitki. Zasad smo poduzeli značajne restriktivne mjere, i očekujemo da će kroz koji dan početi davati rezultate. Ako broj novooboljelih bude znatno rastao, izvjesno je da ćemo morati poduzeti još restriktivnije mjere', kazao je u emisiji U mreži Prvog ministar zdravstva Vili Beroš te nove informacije najavio za 9 sati.

7.12 Vili Beroš komentirao je i svoju burnu reakciju na konferenciji za novinare, kada je rekao da u svakom ratu postoji peta kolona.

'Moja reakcija je bila impulzivna, priznajem, no nekoliko desetaka minuta prije presice dobio sam slike s praznim policama, naravno nazvao sam i pitao ravnatelje da li je to istina i pokazalo se da to nije točno. Moja izjava je upućena onima među nama koji se više bave politikom a manje svojim poslom, odnosno liječenje bolesnika' objasnio je ministar.

7.00 U Hrvatskoj je 442 ljudi zaraženo koronavirusom, a 22 je izliječeno. Na respiratoru je 10 oboljelih, a jednom se stanje pogoršalo. Dva naselja na Murteru u potpunosti su u karanteni.

Dio liječnika u osječkoj bolnici je u izolaciji.