Bivša šefica splitskog Zavoda za javno zdravstvo ima i gripu i koronavirus: 'Potvrđujem tu kafansku priču'

Dr. Jasna Ninčević, bivša dugogodišnja ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (Higijenski) Splitsko-dalmatinske županije ima i koronavirus i gripe. Jasna Ninčević čitav prošli tjedan, zajedno sa svojim kolegama i kolegicama epidemiolozima, radila u pozivnom centru 'Higijenskog zavoda', u kojemu se primaju pozivi onih koji su zaraženi koronavirusom ili onih koji na to sumnjaju

Začuđujuće mi je da sam istovremeno pozitivna na gripu i na koronavirus, jer za takav slučaj nikada do sada nisam ni čula, a ni pročitala, da je uopće moguće biti pozitivan na dva virusa istovremeno, naglašava Ninčević za Slobodnu Dalmaciju.

U nedjelju sam najnormalnije došla na posao u naš call centar. Nisam osjećala nikakvu slabost. No, tijekom radnog vremena počela sam osjećati bockanje u grlu, u vratu, kao da me netko iznutra ubada oštrim predmetom, recimo staklom. Počela me boljeti i glava, tada sam se javila šefici i rekla joj da ne mogu dulje ostati na poslu. Došla sam kući i izmjerila temperaturu koja je bila 37,2 stupnja.