Ravnatelj bolnice u izolaciji nakon što je pregledao časnu sestru pozitivnu na koronavirus: U sobu sam ušao preko balkona da ne bih ugrozio ukućane

Časna sestra srednjih godina druga je osoba oboljela od virusa Covid-19 u Ogulinu i ukupno 19. zaražena na području Karlovačke županije. Ona je smještena u izolaciju, a zbog simptoma se posumnjalo na infekciju koronavirusom

I on sam je u izolaciji jer je zaražena časna sestra došla na pregled u nedjelju u njegovo dežurstvo.

Ravnatelj Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin dr. Josip Zorko rekao je za Jutarnji list kako neće o imenima i prezimenima jer mu to nalaže liječnička etika, ali smatra da u kriznim vremenima treba 'prelomiti' te da se neke stvari moraju 'reći jasno i glasno' kako bi se ljudi prisjetili jesu li bili s tom osobom u kontaktu te reagirati na vrijeme.

'Zabrana je okupljanja, a htjeli mi to priznati ili ne, ljudi se druže po kućama, zato je to važno. Osim toga, i sam župnik me zamolio da poručim svima koji su bili na misi u Župi sv. Križa u Ogulinu u nedjelju, 15. ožujka da se jave liječnicima. Časna je bila na toj misi, ona je inače zadužena za prodaju Glasa koncila i druge tiskovine', rekao je dr. Zovko za Jutarnji list.

On je s njom u kontakt došao, tjedan dana kasnije, u prošlu nedjelju, kada mu se časna na Hitni prijam došla požaliti na jaki kašalj.

'Pitao sam je li bila van grada, ali mi ništa nije odgovorila, nekako je prešutno prešla preko toga. Ja sam kasnije doznao da je, nažalost, bila negdje u Bosni i vratila se u Ogulin 13. ožujka, znači dva dana prije one mise. Pokušao sam doznati njezine kontakte', kaže dr. Zorko.

Svi medicinski djelatnici koji su nad tom pacijenticom vršili obradu sada su u izolaciji, njih između 15 i 20.

'Da ne čekamo nalaze nekoliko dana, ja sam sinoć nazvao Kliniku dr. Fran Mihaljević u Zagreb oko 23 sata. Rekli su mi da je gospođa pozitivna na koronavirus. Ja sam odmah alarmirao epidemiologa, nazvao sam MUP te županijski Stožer civilne zaštite, kao i kolege koji su se poput mene stavili u samoizolaciju. Ja sam u sobu doslovno ušao ljestvama preko balkona, kako ne bih ugrozio ukućane', kaže ravnatelj Zorko.

Pozivaju se svi koji su s njom bili u bliskom kontaktu između 13. ožujka i 22. ožujka da se jave svojim liječnicima opće prakse, ne osobno, nego svakako telefonom.