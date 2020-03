Hajduković: Treba proglasiti izvanredno stanje

Saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković istaknuo je u četvrtak da treba proglasiti izvanredno stanje, pri čemu Sabor treba ostati u stalnom zasjedanju te zatražio da se Zakon o elektroničkoj komunikaciji donese dvotrećinskom većinom

Kazao je da na to ne mogu pristati. 'To je mjera koja koketira s totalitarnim nadzorom a znamo da se država teško odriče totalitarnih ovlasti jednom kad ih dobije', izjavio je Hajduković u stanci saborske sjednice.

Dodao je da predloženi način nadzora i nije najefikasniji način, jer osoba može kod kuće ostaviti mobitel i otići van. Možda je u pitanju nepromišljenost Vlade, a možda u ovoj krizi pokušavaju potiho progurati nešto što je namjerno nedorečeno, kako bi se kasnije možda moglo zlorabiti, upozorio je Hajduković.

Na pitanje treba li Sabor nastaviti raditi, smatra da je potrebno proglasiti izvanredno stanje, ali da Sabor treba ostati u stalnom zasjedanju, baš kao brana eventualnim totalitarnim pokušajima.

'Svakih 15 dana trebalo bi se podnositi Saboru izvještaj o stanju nacije i sukladno tome produljivati ili ukinuti izvanredno stanje. Situacija nije takva da Sabor ne može zasjedati', smatra Hajduković.

Upitan za komentar Vladinih kriznih mjera i gdje treba 'rezati' u proračunu, odgovorio je da je dio Vladinih mjera i SDP predlagao.

'Mi predlaženo i novi paket zakona, koji su puno proaktivniji. Gospodarska kriza je neizbježna, ali moramo razmišljati kako tome doskočiti. Mjere Vlade dijelom su nedorečene, nejasne, tako da i poslodavci i same institucije na znaju kako ih provoditi. Što se tiče proračuna, neizbježan je rebalans, a o rezanjima ne mogu nagađati bez prijedloga rebalansa', rekao je Hajduković.

Najavu da će Narodne novine isplatiti uskrsnicu, SDP-ovac je popratio komentarom da je on 'za to da se, gdje god se to može, izađe u susret radnicima'.