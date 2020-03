U Hrvatskoj 39 novooboljelih od koronavirusa; zaražena i dva policajca, jedna osoba u teškom stanju

Na redovnoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite u četvrtak ujutro je objavljeno da je u Hrvatskoj 39 novooboljelih od koronavirusa. Ukupno je 481 osoba zaražena koronavirusom

'Svi koji nisu u nužnim službama moraju polako usporavati ritam kako bi se sačuvali resursi i energija za zdravstvene radnike, policiju i zaštitare. Poruka građanima je - ostanite doma, neka to bude vaša zadaća, a mi smo tu da radimo sve što je moguće da držimo sve pod kontrolom', poručio je Božinović.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je da imaju dva policijska službenika zaražena koronavirusom te da je oko 90 djelatnika MUP-a pod mjerama samoizolacije. Naglasio je da je policija od prvog dana glavna potpora zdravstvenom sustavu.

'Dva zaražena policajca bila su pod mjerama samoizolacije. Oni su ranije bili testirani te su bili negativni na koronavirus, ali drugo testiranje pokazalo je da su ipak zaraženi', kazao je Milina.

Na upit novinara o bolesnicima na respiratoru, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević', kazala je da 80 posto bolesnika na respiratoru ima i druge bolesti, a prosjeku su starosti oko 61 do 62 godine. Markotić je rekla da je to očekivano jer smo u početku imali veći broj slučajeva ljudi koji su putovali i radili, no nakon zatvaranja granica očekuje da će se povećati prosjek godina osoba koje su na respiratoru.

'U pravilu, svi koji su na respiratoru životno su ugroženi', kazala je Markotić i dodala je da imaju jednog bolesnika koji je na intenzivnoj njezi i u teškom je stanju.