Zastrašujuće oružje Kijeva: Stiže projektil moćniji od američkog Tomahawka

Denis Šmihal, imenovan na funkciju ukrajinskog ministra obrane u srpnju, izjavio je u ponedjeljak na javnom događaju da je započela njihova serijska proizvodnja rakete nazvane Flamingo

Ukrajina je započela s proizvodnjom nove krstareće rakete, za koju se tvrdi da može nositi bojevu glavu mase oko tone te da ima domet od čak 3000 kilometara, potvrdio je ministar obrane. Šmihal je odbio ulaziti u dodatne pojedinosti, rekavši da će više informacija biti objavljeno 'kada za to dođe pravo vrijeme', prenosi Business Insider. Njegova izjava pojavila se samo dan nakon što su drugi izvori u Ukrajini objavili prve navode o tehničkim specifikacijama tog projektila. Fotograf Associated Pressa, Efrem Lukatsky, u ponedjeljak je objavio fotografiju velike rakete koju je identificirao kao Flamingo. U objavi na Facebooku napisao je da je fotografija snimljena prošlog četvrtka u radionici kojom upravlja Fire Point, ukrajinska obrambena tvrtka. Također je istaknuo da raketa ima domet od 3000 kilometara, odnosno oko 1800 milja.

Nakon njegove objave ukrajinske novine Mirror of the Week u ponedjeljak su podijelile videozapis za koji tvrde da prikazuje lansiranje te rakete s otvorenog polja. Na snimci se vidi Flamingo montiran na tračnicama nagnute lansirne platforme, a ubrzo nakon ispaljenja projektil naglo ide u visinu.

Prema navodima lista, video prikazuje lansiranje Flaminga na rusku metu, što bi značilo da se to oružje već aktivno koristi u borbenim operacijama. U drugom videu, objavljenom na istom portalu, projektil se vidi s fiksnim krilima, identičnim onima koje je dokumentirao Lukatsky.

U ponedjeljak je nadalje objavljeno da je Fire Point testirao Flamingo prije nekoliko mjeseci te da je on već ušao u masovnu proizvodnju. Prema izvješću, raketa može ponijeti maksimalni teret od 1150 kilograma uz već spomenuti domet od 3000 kilometara. Flamingo nalikuje drugom projektilu Flamingo uvelike podsjeća na FP-5, projektil koji proizvodi Milanion Group, obrambena kompanija sa sjedištem u Abu Dhabiju, a koja surađuje s Ukrajinom najmanje od 2021. godine. Te godine Milanion je potpisao memorandum o razumijevanju s ukrajinskim partnerima. Od početka rata s Rusijom u punom opsegu tvrtka je ukrajinskim trupama dostavljala svoj mobilni minobacački sustav Alakran, kao i bespilotna kopnena vozila.

Milanion Group predstavio je FP-5 u veljači na sajmu obrane u Abu Dhabiju. Tada je navedeno da je opremljen tehnologijom za zaštitu od elektroničkog ometanja, satelitskom navigacijom i sposobnošću letenja do četiri sata najvećom brzinom od 895 km/h. Tvrtka je također tvrdila da raketa može nositi teret do 1000 kilograma i doseći brzinu od 2900 km/h. Tako velika nosivost čini FP-5 golemim projektilom: ima raspon krila od šest metara i poletnu masu od 6000 kilograma, odnosno 6,6 tona. Takvi gabariti kod krstarećih raketa rijetko se viđaju u suvremenim zapadnim vojskama još od ranih faza Hladnog rata. Za usporedbu, američka krstareća raketa Tomahawk ima poletnu masu do 1600 kilograma i bojevu glavu od 450 kilograma. Ruska krstareća raketa dugog dometa Kh-101 pak, s maksimalnim dosegom od 5400 kilometara, polijeće s masom od oko 2400 kilograma.

U promotivnoj brošuri za FP-5, Milanion Group naveo je da bi mogao proizvoditi više od 50 tih projektila mjesečno. Unatoč brojnim sličnostima, još nije potvrđeno postoji li izravna povezanost između Flaminga i rakete FP-5. Ukrajina želi oružje dugog dometa Domet od 3000 kilometara omogućio bi Ukrajini pogađanje ciljeva duboko unutar Rusije, uključujući ključne vojne proizvodne pogone. Novi projektil, s tolikom razornom moći i dometom, mogao bi ugroziti ruske pogone za proizvodnju oklopnih vozila, borbenih transportera, dronova i topničkih sustava u području Urala, udaljenog otprilike 1600 kilometara od ukrajinske granice.