DHMZ izdao upozorenje za neke regije - moguće su obilna kiša i tuča. Potrajat će

Srijeda donosi jačanje južine i postupno naoblačenje sa zapada. Mjestimice će pasti kiša, a lokalno i jači pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

U četvrtak i petak vrijeme će biti još nestabilnije. Uz kišu i pljuskove s grmljavinom lokalno se očekuju i obilnije oborine, pa je DHMZ izdao niz upozorenja na opasne vremenske pojave, ponajviše za Jadran i priobalje, javlja HRT.

"Lokalno mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom i olujnim vjetrom, osobito u Istri u prvom dijelu dana te ponovno navečer i u noći. Moguće su urbane i bujične poplave. Vjerojatnost grmljavine > 60 %

Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorio je DHMZ.