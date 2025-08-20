DHMZ izdao upozorenje za neke regije - moguće su obilna kiša i tuča. Potrajat će

Današnji dan donosi jačanje južine i postupno naoblačenje sa zapada. Mjestimice će pasti kiša, a lokalno i jači pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj
Srijeda donosi jačanje južine i postupno naoblačenje sa zapada. Mjestimice će pasti kiša, a lokalno i jači pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.
U četvrtak i petak vrijeme će biti još nestabilnije. Uz kišu i pljuskove s grmljavinom lokalno se očekuju i obilnije oborine, pa je DHMZ izdao niz upozorenja na opasne vremenske pojave, ponajviše za Jadran i priobalje, javlja HRT.
"Lokalno mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom i olujnim vjetrom, osobito u Istri u prvom dijelu dana te ponovno navečer i u noći. Moguće su urbane i bujične poplave. Vjerojatnost grmljavine > 60 %
Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorio je DHMZ.
Vruće na istoku, pljuskovi na zapadu
Na istoku Hrvatske u srijedu će prevladavati sunčano i vruće, uz dnevne temperature između 30 i 32 °C. Poslijepodne se očekuje prolazno naoblačenje i mogući lokalni pljuskovi u zapadnijim područjima.
U središnjoj Hrvatskoj prijepodne će biti sunčano, a zatim porast oblaka i poneki pljusak. Najviša dnevna oko 30 °C.
Jadran i Gorska Hrvatska pod oblacima
Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom. Izraženiji pljuskovi mogući su ujutro i navečer. Jutarnje temperature od 10 do 15 °C u unutrašnjosti te 19 do 22 °C na obali. Najviše dnevne vrijednosti između 23 i 28 °C.
U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, uz jugo i jugozapadnjak te malo do umjereno valovito more. Poslijepodne, ponajprije na sjeveru, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura oko 30 °C.
Na krajnjem jugu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo toplo, uz dnevne vrijednosti oko 30 °C.
Kiša češća i obilnija do vikenda
Četvrtak i petak donose još promjenjivije prilike. Na kopnu se očekuju česti pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguće su i obilnije oborine.
"U četvrtak su vjerojatna i jaka grmljavinska nevremena uz prolazno olujan vjetar, moguće i tuču te lokalno obilniju kišu", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.
Subota će biti djelomice sunčana, uz okretanje vjetra na sjeverozapadni i sjeverni te postupni pad temperature.