Ukrajina tvrdi da ima dokaze: Rusija i dalje pomaže Iran

Ukrajinska vojna obavještajna služba raspolaže ‘neoborivim dokazima’ da Rusija nastavlja pružati obavještajnu potporu Iranu, izjavio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon sastanka s čelnikom vojne obavještajne službe
Zelenski tvrdi da Moskva koristi vlastite kapacitete signalne i elektroničke obavještajne službe kako bi pomogla Teheranu, ali i podatke prikupljene kroz suradnju s partnerima na Bliskom istoku.
‘Rusija koristi svoje sposobnosti signalne i elektroničke obavještajne službe, kao i dio podataka dobivenih kroz suradnju s partnerima u regiji’, napisao je na platformi X, ne iznoseći dodatne detalje o prirodi tih dokaza.
Ove tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i sve češćih optužbi o produbljivanju suradnje između Moskve i Teherana, osobito u vojnom i sigurnosnom segmentu. Ukrajina i zapadne zemlje već dulje upozoravaju na razmjenu tehnologije i obavještajnih podataka između dviju država.
Kremlj je prošlog tjedna odbacio izvješće Wall Street Journala prema kojem Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke i naprednu tehnologiju dronova, nazvavši te navode ‘lažnim vijestima’.