Ukrajina tvrdi da ima dokaze: Rusija i dalje pomaže Iran

Zelenski tvrdi da Moskva koristi vlastite kapacitete signalne i elektroničke obavještajne službe kako bi pomogla Teheranu, ali i podatke prikupljene kroz suradnju s partnerima na Bliskom istoku.

‘Rusija koristi svoje sposobnosti signalne i elektroničke obavještajne službe, kao i dio podataka dobivenih kroz suradnju s partnerima u regiji’, napisao je na platformi X, ne iznoseći dodatne detalje o prirodi tih dokaza.

Ove tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i sve češćih optužbi o produbljivanju suradnje između Moskve i Teherana, osobito u vojnom i sigurnosnom segmentu. Ukrajina i zapadne zemlje već dulje upozoravaju na razmjenu tehnologije i obavještajnih podataka između dviju država.

Kremlj je prošlog tjedna odbacio izvješće Wall Street Journala prema kojem Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke i naprednu tehnologiju dronova, nazvavši te navode ‘lažnim vijestima’.