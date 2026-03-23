oglasio se zelenski

Ukrajina tvrdi da ima dokaze: Rusija i dalje pomaže Iran

M. Šu.

23.03.2026 u 18:09

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Ukrajinska vojna obavještajna služba raspolaže ‘neoborivim dokazima’ da Rusija nastavlja pružati obavještajnu potporu Iranu, izjavio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon sastanka s čelnikom vojne obavještajne službe

Zelenski tvrdi da Moskva koristi vlastite kapacitete signalne i elektroničke obavještajne službe kako bi pomogla Teheranu, ali i podatke prikupljene kroz suradnju s partnerima na Bliskom istoku.

‘Rusija koristi svoje sposobnosti signalne i elektroničke obavještajne službe, kao i dio podataka dobivenih kroz suradnju s partnerima u regiji’, napisao je na platformi X, ne iznoseći dodatne detalje o prirodi tih dokaza.

Ove tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i sve češćih optužbi o produbljivanju suradnje između Moskve i Teherana, osobito u vojnom i sigurnosnom segmentu. Ukrajina i zapadne zemlje već dulje upozoravaju na razmjenu tehnologije i obavještajnih podataka između dviju država.

Kremlj je prošlog tjedna odbacio izvješće Wall Street Journala prema kojem Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke i naprednu tehnologiju dronova, nazvavši te navode ‘lažnim vijestima’.

reforma pravosuđa

Meloni priznala poraz: 'Talijanski narod je odlučio'
napeti izbori

Plenković o Sloveniji: 'Pričekajmo rasplet, nitko nema sigurnu većinu'
Ministar o par-nepar vožnji: 'To nije opcija'

