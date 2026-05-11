Bivši tajlandski premijer izašao iz zatvora: Nakon državnog udara dobio crnogorsko državljanstvo

Thaksin Shinawatra, milijarder i bivši tajlandski premijer, srdačno je dočekan nakon što je odslužio osam mjeseci od jednogodišnje zatvorske kazne zbog korupcije. Jedno vrijeme vodio je vladu iz egzila, a potom kao nasljednicu postavio svoju kćerku. No njezina vlast pala je prošle godine jer je u javnost dospio njezin razgovor s vodstvom Kambodže oko vojnog sukoba na granici

Proveo je 20 godina u egzilu, potom u rodnoj zemlji osam mjeseci u zatvoru. Ipak, 76-godišnji bivši premijer Tajlanda Thaksin Shinawatra ponovno je na slobodi. Kako javlja BBC, izašao je nakon djelomičnog odsluženja jednogodišnje zatvorske kazne zbog korupcije i zloupotrebe moći u svom mandatu od 2001. do 2006. godine. Unatoč svemu, pri izlasku iz zatvora u ponedjeljak u glavnom gradu Bangkoku dočekale su ga stotine podupiratelja. 'Donijela sam mu 20 kilograma ličija (male mesnate voćke), znam da ih voli. Sad kad je slobodan, želim da pojede nešto dobro (...) želim da pomogne državi, ljudima koji trenutno toliko pate. Samo on može ispuniti svoja obećanja', rekla je Maysa Lombuarot, jedna od njegovih pristalica.

Državni udar, ulično nasilje: Egzil i crnogorsko državljanstvo Po svemu sudeći, korupcijski skandali nisu naštetili 76-godišnjem političaru koji je imao vrlo burnu karijeru, a po izlasku iz zatvora poručio je da se dobro osjeća. Naime Shinawatra je milijarder koji je isticao da je sam zaradio svoje bogatstvo te je zbog najava preoblikovanja Tajlanda pobjeđivao na izborima sa strankom Pheu Thai liberalno-konzervativne orijentacije. U rujnu 2006. godine skinut je s vlasti u državnom udaru koji je izvela kraljevska vojska, a njegova popularnost i strahovi od ambicija među odanim mu kadrovima u ovom azijskom kraljevstvu doveli su do višestrukih sudskih presuda protiv njegovih saveznika, što je pak rezultiralo godinama nasilnih uličnih okršaja te još jednim državnim udarom 2014. godine.

Unatoč svemu, on nije odustajao i nastavio je voditi zemlju iz inozemstva sve dok nije s političarima konzervativnog spektra dogovorio svoj sigurni povratak u Tajland 2023. godine te je nastavio voditi vladu. Zanimljivo, dok je Tajland za njime raspisao Interpolovu tjeralicu, on je s obitelji boravio u Crnoj Gori te je čak dobio i državljanstvo nama susjedne zemlje početkom 2009. godine. Crnogorska policija je na upite o tjeralici 2010. godine navela da 'nema osnove za poduzimanje bilo kakve mjere iz svoje nadležnosti prema njemu jer je riječ o osobi koja ima crnogorsko državljanstvo'.

Kći pala zbog Kambodže, potonuće stranke na izborima No naposljetku je završio u zatvoru prošlog rujna, nakon što je vrhovni sud presudio da je njegov polugodišnji boravak u policijskoj bolnici bila prijevara kako bi izbjegao odsluženje kazne. Na izborima u veljači njegova stranka je doživjela potop i pala na treće mjesto u parlamentu, a prije toga je vladu vodila njegova kći. Međutim ustavni sud je srušio premijerku zbog telefonskog razgovora s predsjednikom Senata Kambodže Hunom Senom o tome kako riješiti vojni sukob dviju država zbog teritorijalne granice koji je izbio 2025. godine.