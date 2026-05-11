Trump se priprema za Peking: Njegovi i Xijevi pregovarači rade na trgovinskom sporu

Predstavnici Kine i SAD-a sastat će se ovog tjedna u Seulu na novoj rundi pregovora o trgovinskom sporu, uoči planiranog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, objavilo je u ponedjeljak kinesko Ministarstvo trgovine.
Ministarstvo je priopćilo da će kineski potpredsjednik vlade He Lifeng od utorka do srijede boraviti u južnokorejskoj prijestolnici s izaslanstvom te da će razgovori obuhvatiti gospodarska i trgovinska pitanja od obostranog interesa.
Američki ministar financija Scott Bessent na društvenoj mreži X potvrdio je susret, navodeći da u ponedjeljak kreće na "kratki niz sastanaka" u Japanu i Južnoj Koreji.
Prema njegovim riječima, u utorak će se u Tokiju sastati s japanskom premijerkom Sanae Takaichi radi razgovora o bilateralnim gospodarskim odnosima, dok će u srijedu u Seulu razgovarati s He Lifengom.
Od srijede do petka
Nakon toga pridružit će se Trumpu na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Trump bi Kinu trebao posjetiti od srijede do petka.
Bessent i He sudjelovali su i u prethodnim rundama pregovora između dviju najvećih svjetskih gospodarstava. Trgovinski spor prošle godine doveo je do uzajamnog uvođenja carina, dok je Kina odgovorila ograničenjima izvoza ključnih sirovina, što je pogodilo industrije diljem svijeta.
Privremeno smirivanje carinskog sukoba uslijedilo je nakon sastanka Trumpa i Xija krajem listopada u Busanu, no ograničenja, uključujući ona na opskrbu rijetkim zemnim metalima, i dalje su na snazi.