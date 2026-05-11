Trump se priprema za Peking: Njegovi i Xijevi pregovarači rade na trgovinskom sporu

Ministarstvo je priopćilo da će kineski potpredsjednik vlade He Lifeng od utorka do srijede boraviti u južnokorejskoj prijestolnici s izaslanstvom te da će razgovori obuhvatiti gospodarska i trgovinska pitanja od obostranog interesa.

Američki ministar financija Scott Bessent na društvenoj mreži X potvrdio je susret, navodeći da u ponedjeljak kreće na "kratki niz sastanaka" u Japanu i Južnoj Koreji.

Prema njegovim riječima, u utorak će se u Tokiju sastati s japanskom premijerkom Sanae Takaichi radi razgovora o bilateralnim gospodarskim odnosima, dok će u srijedu u Seulu razgovarati s He Lifengom.