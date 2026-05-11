Raste broj zaraženih hantavirusom na kruzeru: Još dvoje putnika pozitivno

Kriza na brodu MV Hondius, koji bi u ponedjeljak trebao isploviti prema Nizozemskoj, izazvala je zabrinutost i oživjela sjećanja na pandemiju covida.

Od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu i smješteni u izolaciju u Parizu, zdravstveno stanje jedne žene "nažalost se pogoršalo tijekom noći" te su "testovi stigli pozitivni", potvrdila je francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist, dodajući da je u Francuskoj identificirano 22 ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima.

Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus , protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, a koji može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Još jedan američki putnik pokazuje "blage simptome" , objavilo je u ponedjeljak američko Ministarstvo zdravstva.

Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), do sada je potvrđeno samo šest slučajeva zaraženih među osam sumnjivih, što uključuje i troje umrlih.

U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer.

U nedjelju su evakuirana 94 putnika i člana posade 19 različitih nacionalnosti.

"Složena" operacija

Španjolci su prvi napustili brod pod strogim nadzorom, odjeveni u jednokratna zaštitna odijela i s maskama FPP2, a ubrzo nakon njih uslijedili su Francuzi i državljani drugih zemalja.

Ukupno više od 100 ljudi iz 23 države mora biti evakuirano u manje od 48 sati u operaciji koju je Madrid nazvao "složenom" i "neviđenom", uz troje ljudi koji su se iskrcali prije nekoliko dana na Zelenortskim Otocima.

Budući da ih WHO smatra "kontaktima visokog rizika", svi će biti pod nadzorom nekoliko tjedana, pri čemu organizacija sa sjedištem u Ženevi "preporučuje karantenu od 42 dana" kako bi se spriječilo moguće širenje virusa.

Svih 14 evakuiranih Španjolaca, koji su asimptomatski, već je smješteno u izolaciju u vojnoj bolnici Gómez Ulla u Madridu.

Različit američki protokol

Evakuirani američki putnici bit će prebačeni u specijalizirani centar u Omahi, u središnjem dijelu SAD-a. Po dolasku će "svaki putnik proći kliničku procjenu te dobiti skrb i pratnju prilagođenu svom stanju", navelo je američko ministarstvo.

Visoki zdravstveni dužnosnik prethodno je izjavio da američki putnici neće nužno biti smješteni u karantenu, iako će ostati pod nadzorom nekoliko tjedana. To je isti "protokol kao tijekom epidemije ovog specifičnog soja hantavirusa 2018. godine", koja je uspješno suzbijena. Upitan o ovoj razlici u odnosu na druge zemlje, čelnik WHO-a ocijenio je da bi to "moglo predstavljati rizik".