usklađivanje cijena

Udar na građane Rijeke: Od srpnja računi za vodu veći za oko 10 eura

M.Či./Hina

25.06.2026 u 15:41

Grad Rijeka
Grad Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Od srpnja cijena vodnih usluga u Rijeci znatno će porasti, za oko 10 eura mjesečno za prosječno kućanstvo, a razlog je objedinjavanje vodnih usluga u Rijeci, Opatiji, okolnim gradovima i općinama te Gorskom kotaru i s tim povezano usklađivanje cijena

Novi zajednički cjenik Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija uvodi od 1. srpnja temeljem zakonske obveze koja proizlazi iz objedinjavanja vodnih usluga u Rijeci, Opatiji, Delnicama, Čabru, Vrbovskom i okolnim gradovima i općinama, odnosno osam gradova i 14 općina koje čine uslužno područje 25, izvijestio je Grad Rijeka u četvrtak.

Cijene vodnih usluga na tom području su se do sad razlikovale, a sad se moraju uskladiti i izjednačiti za sve korisnike. Tako će u nekim područjima računi za vodu biti niži nego do sad, a u drugima, poput Rijeke, viši.

Kako ističe Grad Rijeka, donošenje novog cjenika je zakonska obveza propisana Zakonom o vodnim uslugama i Uredbom o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga.

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Za sve kategorije korisnika ukupni fiksni dio cijene vodnih usluga iznosit će 6,55 eura mjesečno s PDV-om. Na području Rijeke do sad je bio 3,77, u Čabru 5,70, a, primjerice, u Opatiji 9,30 ili u Delnicama 8,24 eura.

Varijabilni dio cijene ovisit će o kategoriji korisnika te o stupnju pročišćavanja otpadnih voda, a iznosit će od 1,81 do 2,60 eura po prostornom metru. Prema tome, u Rijeci će račun poslovnim korisnicima s mjesečnom potrošnjom od 8 prostornih metara biti približno 33,27 eura, u odnosu na dosadašnjih 26,97 eura, a kućanstvu s istom mjesečnom potrošnjom oko 29,67 eura, u odnosu na dosadašnjih 20,17 eura.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić ističe da je svjesna da će građani gradova i općina u kojima cijene vodnih usluga rastu biti nezadovoljni i da im neće puno značiti činjenica da će na pojedinim područjima računi biti niži. "Građani imaju pravo znati što plaćaju i zašto. Zato očekujem potpunu transparentnost i jasne informacije o svim promjenama koje će utjecati na njihove račune, ali i kvalitetnu uslugu koju građanima pruža ovo, kao i sva ostala komunalna društva", navela je.

"Na tom tragu, a kako bi sustav konačno stao na zdrave noge, godinama zanemarivan riječki komunalni sustav ulazi u cjelovitu reformu. Ona je započela izborom novih direktora putem javnih natječaja, a od njih očekujem da uvedu red, podignu standarde upravljanja i kvalitetu usluge nakon godina izostanka na razinu kakvu građani Rijeke zaslužuju", poručila je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

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