VIDEO HDZ 'oživio' prvog hrvatskog predsjednika: Poslušajte što kaže hologramski Tuđman

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je povodom 36. rođendana HDZ-a Novska na svom profilu na Facebooku objavila video prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, i to u hologramskom izdanju
'Pogledajmo & poslušajmo poruku dr. Franje Tuđmana u hologramskom izdanju na proslavi 36. rođendana HDZ Novska', stoji u kratkoj objavi.
'I vi i ja i čitava hrvatska vlada nema nikakvu drugu zadaću nego da zajedničkim snagama, zajedničkim zasukanim rukavima i napregnutim mozgom dođemo do sretnije Hrvatske. Do više sloboda, do više demokracije, do većeg bogatstva. To nam je jedina isključiva zadaća', rekao je hologramski Tuđman u videu.