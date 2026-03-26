VIDEO HDZ 'oživio' prvog hrvatskog predsjednika: Poslušajte što kaže hologramski Tuđman

'Pogledajmo & poslušajmo poruku dr. Franje Tuđmana u hologramskom izdanju na proslavi 36. rođendana HDZ Novska', stoji u kratkoj objavi.

'I vi i ja i čitava hrvatska vlada nema nikakvu drugu zadaću nego da zajedničkim snagama, zajedničkim zasukanim rukavima i napregnutim mozgom dođemo do sretnije Hrvatske. Do više sloboda, do više demokracije, do većeg bogatstva. To nam je jedina isključiva zadaća', rekao je hologramski Tuđman u videu.