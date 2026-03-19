Trump uputio novu prijetnju Iranu: Pentagon traži 200 milijardi dolara za nastavak rata

Najvažnija događanja
- 20. dan rata na Bliskom istoku
- Donald Trump zaprijetio gađanjem najvećeg plinskog polja u Iranu
- Pentagon traži 200 milijardi dolara za nastavak vojnih operacija
- Britanci pomažu SAD-u pronaći rješenje za otvaranje Hormuškog tjesnaca
- Saudijska Arabija zaprijetila Iranu vojnom intervencijom
07:10
Brod kod Katara pogođen je projektilom
Brod uz obalu Katara pogođen je nepoznatim projektilom u blizini Ras Laffana, objavio je britanski centar za pomorsku sigurnost (UKMTO); svi članovi posade su na sigurnom.
Napad dolazi nakon što su iranski projektili pogodili industrijski kompleks Ras Laffan, na što je Donald Trump zaprijetio da će “masovno raznijeti” iransko plinsko polje South Pars ako se napadi nastave.
Ranije je UKMTO izvijestio i da je brod uz sjeveroistočnu obalu UAE-a, blizu Hormuškog tjesnaca, pogođen projektilom, što je izazvalo požar na brodu, bez žrtava.
06:30
Saudijska Arabija zaprijetila Iranu
Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.
Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.
U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri tjedna rata, Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.
"Ovaj pritisak Irana će se politički i moralno obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim", rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.
Ministri vanjskih poslova iz oko dvanaest zemalja, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar i Siriju, okupili su se na konzultativnom sastanku o iranskom ratu a u blizini hotela u Rijadu, gdje se konferencija održavala, mogla se vidjeti proturaketna paljba.
Saudijska Arabija je od početka sukoba napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova, a vlasti tvrde da je velika većina njih presretnuta. No, napadi u srijedu označili su prvi put da su mnogi u gradu čuli eksplozije ili primili poruke upozorenja putem SMS-a.
Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da je oborilo četiri balističke projektile koje su ciljale Rijad, a neki ostaci pali su u blizini rafinerije južno od grada. Saudijska Arabija i Iran obnovili su diplomatske odnose 2023. godine, kao dio napora za smirivanje napetosti, nakon godina neprijateljstva koje ih je podupiralo suprotstavljene političke i vojne frakcije u regiji. Bin Farhan rekao je da Saudijska Arabija i dalje preferira put diplomacije, ali "ako Iran odmah ne stane, mislim da gotovo ništa neće moći ponovno uspostaviti povjerenje".
05:45
Pentagon zatražio 200 milijardi dolara za nastavak rata
Pentagon je zatražio od Bijele kuće da odobri više od 200 milijardi dolara kako bi financirao rat u Iranu, rekao je za Washington Post visoki dužnosnik administracije.
List navodi da bi taj iznos daleko premašio dosadašnje troškove kampanje Trumpove administracije te da bi umjesto toga nastojao "hitno" povećati proizvodnju kritičnog oružja.
Pentagon je "iznio" nekoliko različitih zahtjeva za financiranje u posljednja dva tjedna, a Post sugerira da će najnovija iteracija "vjerojatno izazvati veliku političku bitku u Kongresu". Američko ministarstvo obrane i Bijela kuća odbili su zahtjeve za komentarom lista u vrijeme izvještavanja.
05:44
Novi napad uoči Trumpova upozorenja
Prije Trumpovog upozorenja, iranska državna televizija izvijestila je da su projektili ponovno pogodili katarski energetski kompleks u Ras Laffanu.
Katarska državna energetska tvrtka potvrdila je da su plinska postrojenja na njihovoj glavnoj lokaciji pogođena raketama rano u četvrtak ujutro, uzrokujući požare i značajniju štetu, ali nitko nije ozlijeđen.
05:41
Trump ponovno zaprijetio Iranu
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu navečer da je napad na iransko plinsko polje Južni Pars izveo Izrael a da SAD i Katar nisu bili uključeni te zaprijetio odmazdom Iranu ako napadne Katar.
"Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a zemlja Katar ni na koji način nije bila uključena u njega, niti je imala pojma da će se to dogoditi", napisao je Trump na Truth Socialu.
Trump je također rekao da Izrael neće izvoditi daljnje napade na iranske objekte u Južnom Parsu osim ako Iran ne napadne Katar i upozorio da će i SAD napasti te objekte ako Iran poduzme akcije protiv Dohe.
Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu. Prema Wall Street Journalu i Axiosu, Trump je unaprijed znao za izraelski plan napada na iranski dio najvećeg svjetskog nalazišta prirodnog plina i podržao ga je. Iran dijeli polje Južni Pars s Katarom, bliskim saveznikom SAD-a.
Iran je ranije izjavio da je Izrael u srijedu napao njegova postrojenja u Južnom Parsu, što je dovelo do velike eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana i naglog porasta cijena nafte. Teheran je uzvratio najavom napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljivanjem projektila na Saudijsku Arabiju i napadom na katarski industrijski grad Ras Laffan, središte energetske industrije.
Doha je kritizirala Izrael zbog "opasnog i neodgovornog" napada na iranska postrojenja u Južnom Parsu i osudila Iran zbog onoga što je nazvala "flagrantnim kršenjem" međunarodnog prava, protjeravši dva visoka iranska diplomata. Trump je na društvenim mrežama napisao da je Iran "neopravdano i nepravedno napao dio katarskog postrojenja za ukapljeni prirodni plin".
"Izrael neće više napadati u vezi s ovim iznimno važnim i vrijednim plinskim poljem Južni Pars, osim ako Iran nepromišljeno ne odluči napasti vrlo nevinu zemlju, u ovom slučaju Katar - u kojem slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela, masovno dići u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars“, poručio je.
SAD i Izrael započeli su rat protiv Irana 28. veljače. U napadima su u Iranu ubijene tisuće ljudi, uključujući njegovog vrhovnog vođu i šefa sigurnosti. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkih vojnih baza. Rat je uzdrmao tržišta i uzrokovao neviđene poremećaje u opskrbi naftom, što je potaknulo nagli porast cijena.
05:40
Macron pozvao na smirivanje tenzija
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na obustavu napada na naftna i plinska postrojenja na Bliskom istoku, nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem o ratu u Iranu.
"U našem je zajedničkom interesu da bez odgode provedemo moratorij na napade usmjerene na civilnu infrastrukturu, posebno na energetske i vodoopskrbne objekte“, rekao je Macron u objavi na platformi X.
"Civilno stanovništvo i njihove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije“, dodao je.
Macron je rekao da je razgovarao s Al Thanijem i Trumpom "nakon napada koji su pogodili postrojenja za proizvodnju plina u Iranu i Kataru“ u srijedu. Katar je jedan od najvećih svjetskih proizvođača plina i također igra ključnu ulogu u globalnoj opskrbi ukapljenim prirodnim plinom.
Trenutno gotovo nikakav brod ne prolazi kroz Hormuški tjesnac, ključnu morsku rutu za transport nafte i plina, zbog straha od iranskog napada. Teheran je pokrenuo raketne napade i napade dronovima diljem regije te je postavio mine u strateški važnom tjesnacu kao odgovor na američko-izraelsku kampanju koja je započela 28. veljače.
Nedavno se pojavila i bojazan da bi zaraćene strane mogle sve više gađati vitalnu infrastrukturu za opskrbu vodom za stanovništvo u Iranu i zaljevskim državama, uključujući postrojenja za desalinizaciju. U Bahreinu je prije nekoliko dana u iranskom napadu pogođen važan pogon za obradu vode. Također je bilo izvješća o napadu na postrojenje za desalinizaciju u Iranu.
05:38
Britanci ipak surađuju sa SAD-om oko otvaranja Hormuškog tjesnaca
Britanski vojni stručnjaci surađuju sa Sjedinjenim Državama u nalaženju mogućnosti za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Britanski stručnjaci su poslani u Središnje zapovjedništvo SAD-a, koje je odgovorno za američke vojne operacije na Bliskom istoku.
No, izvori iz britanskog ministarstva obrane naglasili su da je situacija u Hormuškom tjesnacu toliko opasna da mnoge nacije u ovom trenutku nisu spremne tamo poslati ratne brodove. Američki predsjednik Donald Trump sugerirao je da bi, nakon što njegovi vojni napadi "dokrajče" Iran, problem osiguranja prolaza tjesnacem mogao prepustiti zemljama koje ovise o izvozu nafte i plina tim plovnim putem.
Britanski stručnjaci nastavljaju surađivati sa SAD-om kako bi se tjesnac mogao ponovno otvoriti jer nastavak blokade prijeti globalnom gospodarstvu. Doministar ministarstva obrane nadležan za oružane snage Alistair Carns rekao je da je "godine 1987. kada se to posljednji put dogodilo, trebalo 30 ratnih brodova za pratnju u Hormuškom tjesnacu". "To vam daje samo primjer potrebnih resursa", napomenuo je.
Rekao je da je situacija sada još složenija, s iranskim arsenalom koji uključuje brze jurišne brodove, različite vrste mina, balističke rakete i bespilotne dronove u zraku, na moru i ispod površine mora.
"Rekao bih da ovo mora biti multinacionalno rješenje. Trenutno nismo ni blizu tome, ali rekao bih jednu stvar: postoji jedna stvar gora od suradnje sa saveznicima, a to je rad bez njih“, rekao je Carns.
Ministar obrane John Healey razgovarao je o situaciji s kolegama iz Francuske, Njemačke, Italije i Poljske u srijedu.
"Surađujemo sa saveznicima kako bismo ojačali regionalnu sigurnost i zaštitili britanske interese“, rekao je Healey.
Drugi visoki dužnosnik obrane rekao je da je situacija "nevjerojatno promjenjiva“ i da je "razina prijetnje takva da ne vidim mnogo nacija koje bi bile spremne usred te prijetnje tamo poslati ratne brodove“.
Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo je razarač HMS Dragon kako bi pomogao u obrani Cipra od dronova i projektila, ali brod još nije stigao u istočni Mediteran. Piloti Kraljevske mornarice i Kraljevskog ratnog zrakoplovstva letjeli su 650 sati u operacijama na Bliskom istoku, a britanske snage oborile su više od 40 dronova od početka krize.
05:38
U iranskom napadu na Izrael poginule tri Palestinke
Tri Palestinke ubijene su na okupiranoj Zapadnoj obali u iranskom raketnom napadu kasno u srijedu, priopćio je palestinski Crveni polumjesec. Raketa je pogodila frizerski salon u gradu Beit Awwa, jugozapadno od Hebrona, izvijestila je službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA. Šest žena je ranjeno, od kojih jedna teško.
To je prvi smrtonosni iranski napad na palestinskom području i prvi u kojem su ubijeni Palestinci od početka američko-izraelskog rata s Iranom. Izraelska vojska izjavila je da su, po njenim informacijama, Palestinke poginule uslijed eksplozije kasetne municije, odnosno dijelova bojeve glave koja se raspada u sitne bombice koje se raspršuju na šire područje.
Izraelske zdravstvene službe objavile su u srijedu kasno navečer da je u iranskom raketnom napadu u središnjem dijelu Izraela stradao i jedan strani radnik. Najmanje 14 ljudi ubijeno je u Izraelu otkako su Izrael i SAD pokrenuli napade na Iran krajem veljače, izazvavši regionalni sukob.
Iran svakodnevno raketama gađa Izrael, no do sada nije bilo izvješća o namjernom ciljanju palestinskih teritorija pod izraelskom okupacijom. Većina Izraelaca ima pristup skloništima od bombi koja ih štite od kazetne municije i padajućeg ostatka, ali takva skloništa praktički ne postoje za Palestince na Zapadnoj obali.
Mnogi Palestinci oslanjaju se na zvuk sirena iz židovskih naselja ili susjednih gradova u Izraelu kao upozorenja na raketne napade. Ulice na Zapadnoj obali bile su posljednjih dana pune jer mnoge palestinske obitelji kupuju slatkiše i poklone u iščekivanju Ramazanskog bajrama, završetka svetog mjeseca ramazana.