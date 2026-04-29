Trump odbio ponudu Teherana: Guše se kao prežderana svinja i bit će im još gore

Teheran je, prema dostupnim informacijama, predložio otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje blokade kao prvi korak, dok bi se pregovori o nuklearnom programu odgodili za kasniju fazu .

Dodao je da ne želi ukinuti blokadu jer smatra da bi to oslabilo američku poziciju u pokušaju sprječavanja razvoja iranskog nuklearnog oružja.

Trump je u razgovoru za Axios naglasio kako blokadu smatra učinkovitijim sredstvom pritiska od izravnih vojnih udara. Prema njegovim riječima, upravo ta mjera trenutno najviše ograničava Iran i prisiljava ga na razmišljanje o pregovorima.

Washington je taj prijedlog odbio, inzistirajući na paralelnom rješavanju oba pitanja.

U pozadini, američko Središnje zapovjedništvo CENTCOM navodno je pripremilo plan za brze i snažne vojne udare na ciljeve u Iranu, uključujući infrastrukturu. Cilj bi bio dodatno pojačati pritisak i natjerati iransko vodstvo na povratak za pregovarački stol.

Ipak, Trump zasad nije dao nalog za takvu akciju, naglašavajući da blokada i dalje ostaje primarni alat.

'Blokada je donekle učinkovitija od bombardiranja. Guše se kao prežderana svinja. I bit će im još gore. Ne smiju imati nuklearno oružje', poručio je Trump u telefonskom razgovoru za Axios koji je trajao 15 minuta. Dodao je da Iran želi postići dogovor kako bi se blokada ukinula.

Iranske prijetnje odgovorom

S druge strane, iz Irana stižu upozorenja da bi nastavak blokade mogao izazvati ozbiljan odgovor. Prema navodima iranskih medija, visoki sigurnosni dužnosnik poručio je da će blokada uskoro biti suočena s 'konkretnim i dosad neviđenim' potezima.

Istaknuto je i da je Teheran dosad pokazivao suzdržanost kako bi dao priliku diplomaciji, ali da 'strpljenje ima granice'.

Trump tvrdi da Iran želi postići dogovor upravo kako bi se blokada ukinula, dok istodobno upozorava na probleme u iranskom naftnom sektoru zbog nemogućnosti izvoza.

Iako neki analitičari dovode u pitanje hitnost tih problema, jasno je da se sukob između Washingtona i Teherana sve više zaoštrava, uz sve veći rizik od šire eskalacije.