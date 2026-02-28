PRIPREMA OFENZIVE

Samo jedno brdo stoji između Rusa i posljednjih slobodnih gradova u Donbasu

Brdo 207 moglo bi odlučiti hoće li Rusi moći napasti Slovjansk i susjedni Kramatorsk s istoka ili će morati napredovati prema tim gradovima iz razorenog Pokrovska, 45 km južno od Kramatorska, predviđa Euromaiden Press

Ukrajinske snage nastavljaju svoju protuofenzivu u jugoistočnom sektoru 1.200 km duge bojišnice, no istovremeno ruske snage pripremaju ofenzivu sjevernije, prema Slovjansku s istoka, analizira Euromaiden Press.

Na tom pravcu ipak postoji jedna prepreka - Brdo 207- koje bi moglo odlučiti hoće li Rusi moći napasti Slovjansk i susjedni Kramatorsk s istoka ili će morati napredovati prema tim gradovima iz razorenog Pokrovska, 45 km južno od Kramatorska. Riječ je o brdu između Siverska i Slovjanska, slobodnog grada u zapadnom dijelu Donjecke oblasti, objašnjava isti izvor.

Premda kraći istočni put djeluje lakši za Ruse, u slučaju da ukrajinske snage blokiraju napredovanje s juga prema sjeveru prema Kramatorsku i Slovjansku, ti bi gradovi mogli ostati izvan ruskog dosega sve do 2027. godine. Glavna bitka za Donjecku oblast vodit će se upravo za Slovjansk i Kramatorsk, objašnjava Euromaiden Press.

Brdo 207 je upravo na tom istočnom pravcu. Osim toga, teren uzbrdo pješice težak je za izazvati juriš, a ruski 3. armijski korpus krenuo je opkoliti Brdo 207. Treći armijski korpus poslao je svoju 88. motoriziranu streljačku brigadu prema Riznykivki, selu sjeveroistočno od Brda 207. Ruska brigada uspjela je zauzeti selo početkom veljače, ali je potom 'zastala', prema promatraču Thorkillu na kojeg se poziva isti izvor navodeći da su se 'ruske jedinice ondje praktički prebacile u obranu'.

Napad južno od Brda 207. Rusima je krenuo glatko, premda su ukrajinci krenuli u protunapad, no situacija je promjenjiva. Ako Rusi napreduju kroz Nykyforivku i zaobiđu Brdo 207, vojnici bi mogli biti prisiljeni povući se na sigurnije položaje zapadnije. Time bi se uklonila velika prepreka ruskoj ofenzivi prema Slovjansku i Kramatorsku.

Istovremeno, dvije ukrajinske borbene skupine polako potiskuju rusku 36. kombiniranu armiju na granici Dnjipropetrovske i Zaporiške oblasti na jugoistoku. To im, kako zaključuje analiza, kupuje prostor i vrijeme između bojišnice i grada Zaporižja.

