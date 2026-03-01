Izrael ne prestaje s napadima na Iran: Nove glasne eksplozije u Teheranu

Izraelska vojska objavila je da napada 'mete koje pripadaju iranskom terorističkom režimu u Teheranu'. Stanovnici su izvijestili da se radi o napadima u središtu grada. 'Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su opsežne napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu', navodi se u priopćenju izraelske vojske.

Izraelska vojska u subotu je objavila da je u napadu u Teheranu ubila iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. U nedjelju je objavljeno da su u američko-izraelskim napadima dan ranije ubijeni i načelnik glavnog stožera iranske vojske Abdolrahim Mousavi i šef iranske policijske obavještajne službe general Gholamreza Rezaian.

U napadu na ajatolaha ubijeni su i njegova kći, unuka, snaha i zet, prenijeli su iranski mediji. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je odmazdu.