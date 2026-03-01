U SREDIŠTU GRADA

Izrael ne prestaje s napadima na Iran: Nove glasne eksplozije u Teheranu

L. Š. / Hina

01.03.2026 u 11:41

Izraelski napad na Iran
Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bionic
Reading

U nedjelju su se u iranskom glavnom gradu Teheranu čule nove glasne eksplozije, prenosi njemačka novinska agencija dpa

Izraelska vojska objavila je da napada 'mete koje pripadaju iranskom terorističkom režimu u Teheranu'. Stanovnici su izvijestili da se radi o napadima u središtu grada. 'Tijekom proteklog dana, izraelske zračne snage izvele su opsežne napade kako bi uspostavile zračnu nadmoć i utrle put prema Teheranu', navodi se u priopćenju izraelske vojske.

>>Tijek događanja pratite OVDJE<<

Izraelska vojska u subotu je objavila da je u napadu u Teheranu ubila iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. U nedjelju je objavljeno da su u američko-izraelskim napadima dan ranije ubijeni i načelnik glavnog stožera iranske vojske Abdolrahim Mousavi i šef iranske policijske obavještajne službe general Gholamreza Rezaian.

U napadu na ajatolaha ubijeni su i njegova kći, unuka, snaha i zet, prenijeli su iranski mediji. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je odmazdu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODMAZDA

ODMAZDA

Iran zaprijetio: 'Danas ćemo pogoditi Izrael i SAD silom koju nikad nisu vidjeli'
ključno tijelo

ključno tijelo

Iran ima novo privremeno Vijeće za vodstvo: Čine ga ova tri čovjeka
'CINIČNO KRŠENJE'

'CINIČNO KRŠENJE'

Putin se oglasio nakon smrti Alija Hamneija

najpopularnije

Još vijesti