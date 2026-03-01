SKUPINA E-3

Tri europske sile poručile: 'Poduzet ćemo korake kako bismo obranili svoje interese'

L. Š. / Hina

01.03.2026 u 22:21

Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Keir Starmer
Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: Thomas Kienzle
Bionic
Reading

Čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke izjavili su u nedjelju da su spremni poduzeti korake za obranu svojih interesa u regiji nakon 'neselektivnih i nesrazmjernih' iranskih raketnih napada

'Poduzet ćemo korake kako bismo obranili svoje interese i interese naših saveznika u regiji, potencijalno ispaljujući projektile i dronove na njihov izvor', rekli su čelnici takozvane skupine E-3. 'Dogovorili smo se da ćemo surađivati ​​sa SAD-om i saveznicima u regiji na ovom pitanju'.

>>>Tijek događanja pratite OVDJE<<<

Na američku i izraelsku ofenzivu Teheran je uzvratio neselektivnim udarima na nekoliko susjednih zemalja, uključujući one u kojima se nalaze američke baze, i Izrael, gdje je u nedjelju ubijeno devet osoba. Europski čelnici izrazili su svoje nezadovoljstvo ovim neselektivnim i nesrazmjernim napadima usmjerenim na zemlje Perzijskog zaljeva koje nisu uključene u početnu vojnu operaciju.

'Udari su usmjereni na naše bliske saveznike i prijete našem vojnom osoblju i civilima u cijeloj regiji', dodaje se u izjavi E-3. Berlin, Pariz i London razgovarat će o ovim obrambenim mjerama sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima u regiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA IZ DUBAIJA

REPORTAŽA IZ DUBAIJA

Dok padaju projektili, influenceri se slikaju u svilenim pidžamama: 'Mislila sam da je vatromet'
o iranu

o iranu

Oglasio se i Merz: 'Ovo nije trenutak držanja prodika'
A TKO SU ONI?

A TKO SU ONI?

Trump: Iranske vođe žele razgovarati, a ja sam na to pristao

najpopularnije

Još vijesti