Tri europske sile poručile: 'Poduzet ćemo korake kako bismo obranili svoje interese'

'Poduzet ćemo korake kako bismo obranili svoje interese i interese naših saveznika u regiji, potencijalno ispaljujući projektile i dronove na njihov izvor', rekli su čelnici takozvane skupine E-3. 'Dogovorili smo se da ćemo surađivati ​​sa SAD-om i saveznicima u regiji na ovom pitanju'.

Na američku i izraelsku ofenzivu Teheran je uzvratio neselektivnim udarima na nekoliko susjednih zemalja, uključujući one u kojima se nalaze američke baze, i Izrael, gdje je u nedjelju ubijeno devet osoba. Europski čelnici izrazili su svoje nezadovoljstvo ovim neselektivnim i nesrazmjernim napadima usmjerenim na zemlje Perzijskog zaljeva koje nisu uključene u početnu vojnu operaciju.

'Udari su usmjereni na naše bliske saveznike i prijete našem vojnom osoblju i civilima u cijeloj regiji', dodaje se u izjavi E-3. Berlin, Pariz i London razgovarat će o ovim obrambenim mjerama sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima u regiji.