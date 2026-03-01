Dok padaju projektili, influenceri se slikaju u svilenim pidžamama: 'Mislila sam da je vatromet'

Čak i nakon što su SAD i Izrael napali Iran, Dubai je nastavio održavati iluziju normalnog života, sve dok grad nisu pogodili prvi iranski projektili

Piše ovo u svojoj reportaži za The Guardian Pjotr Sauer, koji primjećuje kako je vikend u Dubaiju započeo kao svaki drugi - klubovi na plaži na Palm Jumeirahu već su bili puni, trkači su se okupljali uz obalnu šetnicu i zagrijavali, a na Instagramu, grad je izgledao kao i uvijek: plavo nebo, mirno more i stalan protok kupaca unutar Dubai Malla.

Za to vrijeme, s druge strane Zaljeva, međutim, intenzivirao se najveći regionalni rat od invazije na Irak 2003. godine. No dok su lansirane američke i izraelske rakete i zračni prostor zatvaran nad dijelovima Bliskog istoka, Dubai je nastavio sa svojom pažljivo održavanom normalnošću. Godinama se grad predstavljao kao utočište za kapital i stabilnost, mjesto reda i predvidljivosti u nestabilnoj regiji, izolirano od političkih oluja koje odlikuju njegove susjede. Ta se iluzija održala do zalaska sunca. Ubrzo nakon sumraka, prvi iranski dronovi i rakete približili su se državama Zaljeva. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu aktivirala se protuzračna obrana, a presretači su se vinuli u noćno nebo.

'Mislili smo da je riječ o vatrometu' Nekoliko turista reklo je da su bili potpuno zatečeni. Nije bilo sirena za zračnu uzbunu i dok su stanovnici s lokalnim telefonskim brojevima počeli primati službena upozorenja, drugi nisu odmah shvatili što se događa. 'Isprva smo mislili da je riječ o vatrometu', rekla je Natalija Veremenko, koja je boravila u blizini resorta s pet zvjezdica čiji se ulaz zapalio nakon napada dronom. 'Brzo su sve očistili, ulice su se opet počele puniti', prepričava Veremenko te dodaje kako su se mase turista već navečer okupile oko fontana ispred Dubai Malla kako bi gledale noćnu predstavu svjetla i vode.

No atmosfera se promijenila nakon što su na aerodromima u Dubaiju i Abu Dhabiju nakon što su ostaci drona ubili jednu osobu i ozlijedili još desetak njih.

Napadi za Ujedinjene Arapske Emirate predstavljaju smetnju u ugledu poslovno povoljnog područja koji su zaljevske države godinama njegovale. Velika većina stanovnika Dubaija su strani državljani, privučeni lokalnim jamstvom sigurnosti i niskim porezima. Do sumraka, mnogi luksuzni hoteli su provodili goste iz izloženih soba i terasa u podzemne garaže i servisne hodnike. Scene su nalikovale slikama koje se češće povezuju s gradovima u Ukrajini, iako je ovdje cijeli prizor nosio glamur Dubaija. 'Izvanredno stanje, ali neka bude moderno', napisala je jedna ruska blogerica o životnom stilu, objavljujući svoju fotografiju u svilenoj pidžami iz hotelskog podruma. Do jutra su vlasti brzo reagirale kako bi smirile građane i turista, te su onima koji ne mogu letjeti kući obećali naknaddu troškova.

Izvor: Društvene mreže / Autor: news.com.au

Protuzračna obrana 'riješila stvar' Ministarstvo obrane izjavilo je prema teritoriju UAE-a ispaljenoe 137 projektila i 209 dronova, a većinu su presreli njihovi sustavi protuzračne obrane, što znači da je protuzračna obrana funkcionirala odlično. 'Sada se možete vratiti u normalu. UAE je 100% siguran. Život i poslovanje nastavljaju se normalno', napisao je na X-u Amjad Taha, emiratski komentator. Zapadni influenceri sa sjedištem u Dubaiju, od kojih neki kažu da su se preselili kako bi pobjegli od onoga što opisuju kao europske gradove pune kriminala i visoke poreze, nadovezali su se na poruku.