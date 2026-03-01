'SAD pogodio preko tisuću ciljeva, uništeno središte Revolucionarne garde'

centcom:

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je u nedjelju da je u dosadašnjim napadima pogođeno 1000 iranskih ciljeva, među ostalima sjedište Revolucionarne garde, sustavi protuzračne obrane i lokacije balističkih projektila

CENTCOM navodi da su pogođeni i brodovi i podmornice iranske mornarice, lokacije protubrodskih projektila i vojne komunikacijske sposobnosti. Središnje zapovjedništvo objavilo je i da je u američko-izraelskim zračnim napadima uništeno sjedište iranske Revolucionarne garde (IRGC).

Revolucionarna garda 'ubila je više od 1000 Amerikanaca u posljednjih 47 godina. Jučer je veliki američki napad obezglavio zmiju. Amerika ima najmoćnije oružane snage na zemlji, a IRGC više nema sjedište', izjavio je CENTCOM na X-u, poprativši svoju poruku videom raketa lansiranih s razarača.

S iranske strane, novinske agencije javljaju da je sedam iranskih vojnih zapovjednika ubijeno u napadima na zemlju, uključujući i šefa ureda vrhovnog zapovjednika oružanih snaga.

Iranske agencije javljaju i da je pogođena bolnica i radiotelevizija u Teheranu. Iranska novinska agencija ISNA prenijela je da je u napadu pogođena bolnica Gandi u sjevernom dijelu grada, tijekom drugog dana zračne kampanje SAD-a i Izraela protiv iranskog režima.

Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

'Teheranska bolnica Gandi napadnuta je u cionističko-američkim zračnim udarima', javila je ISNA. Dva očevica rekla su za Reuters da je bolnica teško oštećena te da se iz nje izvode pacijenti.

Dijelovi sjedišta iranske nacionalne radiotelevizije pogođeni su u napadima na glavni grad Teheran u nedjelju, izvijestili su državni mediji, dodavši da se izvještavanje nastavlja uobičajeno. Nekoliko iranskih medija javilo je i da je policijska postaja na periferiji Teherana bila meta izraelskih i američkih zračnih napada u nedjelju navečer, a da su ljudi zarobljeni pod ruševinama.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je ranije da si Iran ne postavlja 'nikakva ograničenja' u svojem pravu da se brani od izraelsko-američkih udara. 'Branimo se, bez obzira na cijenu, i ne postavljamo si nikakva ograničenja u obrani i zaštiti našeg naroda', izjavio je. 'Nitko nam ne može reći da nemamo pravo braniti se.'

