'SAD pogodio preko tisuću ciljeva, uništeno središte Revolucionarne garde'

CENTCOM navodi da su pogođeni i brodovi i podmornice iranske mornarice, lokacije protubrodskih projektila i vojne komunikacijske sposobnosti. Središnje zapovjedništvo objavilo je i da je u američko-izraelskim zračnim napadima uništeno sjedište iranske Revolucionarne garde (IRGC).

Revolucionarna garda 'ubila je više od 1000 Amerikanaca u posljednjih 47 godina. Jučer je veliki američki napad obezglavio zmiju. Amerika ima najmoćnije oružane snage na zemlji, a IRGC više nema sjedište', izjavio je CENTCOM na X-u, poprativši svoju poruku videom raketa lansiranih s razarača.

S iranske strane, novinske agencije javljaju da je sedam iranskih vojnih zapovjednika ubijeno u napadima na zemlju, uključujući i šefa ureda vrhovnog zapovjednika oružanih snaga.

Iranske agencije javljaju i da je pogođena bolnica i radiotelevizija u Teheranu. Iranska novinska agencija ISNA prenijela je da je u napadu pogođena bolnica Gandi u sjevernom dijelu grada, tijekom drugog dana zračne kampanje SAD-a i Izraela protiv iranskog režima.