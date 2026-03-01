Putin se oglasio nakon smrti Alija Hamneija

'CINIČNO KRŠENJE'

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je u nedjelju da je ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove obitelji bilo 'cinično' ubojstvo koje je prekršilo sve norme ljudskog morala i međunarodnog prava.

'Molim vas da primite moju duboku sućut u vezi s ubojstvom vrhovnog vođe Islamske Republike Iran Sejeda Alija Hamneija i članova njegove obitelji, počinjenim ciničnim kršenjem svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava', poručio je Putin u poruci iranskom kolegi Masudu Pezeškianu koju je objavio Kremlj.

>>Tijek događanja pratite OVDJE<<

'U našoj zemlji ajatolah Hamenei bit će zapamćen kao izvanredan državnik koji je dao ogroman osobni doprinos razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosa i njihovom dovođenju na razinu sveobuhvatnog strateškog partnerstva', rekao je Putin. 'Molim vas da prenesete moju najiskreniju sućut i podršku obitelji i prijateljima vrhovnog vođe, vladi i cijelom iranskom narodu.'

