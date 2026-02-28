'Hamnei je živ, Teheran želi deeskalaciju'

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei je živ, objavio je u subotu na kanalu NBC njegov ministar vanjskih poslova Abas Arakči, ističući da je Teheran 'zainteresiran' za deeskalaciju, a ne za napadanje zemalja Zaljeva
Ajatolah Hamnei je i dalje živ 'koliko mi je poznato', rekao je.
'Svi visoki dužnosnici su živi. Dakle, svi su trenutačno na svojim mjestima i upravljamo situacijom'.
'Trenutačno nema nikakve komunikacije', ali 'svakako smo zainteresirani za deeskalaciju', dodao je.
Pojasnio je da je rekao zemljama Zaljeva da Iran nema 'nikakvu namjeru napasti njih', nego u svrhu 'legitimne obrane' napada 'američke baze' koje ugošćuju.