A TKO SU ONI?

Trump: Iranske vođe žele razgovarati, a ja sam na to pristao

B. S. / Hina

01.03.2026 u 18:01

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Daniel Torok / Avalon / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u intervjuu za časopis Atlantic rekao da novo iransko vodstvo želi razgovarati s njim i da je on na to pristao.

"Žele razgovarati, a ja sam pristao, pa ću razgovarati s njima. Trebali su to učiniti ranije. Trebali su ono što je praktično i lako dati i učiniti ranije. Predugo su čekali", rekao je Trump u intervjuu iz svoje rezidencije na Floridi.

Nije precizirao s kime bi i kada trebao razgovarati.

vezane vijesti

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u telefonskom je razgovoru svome omanskom kolegi Badru Albusaidiju kazao da je Teheran otvoren za sve ozbiljne napore koji su za deeskalaciju nakon izraelskih i američkih napada tijekom vikenda, objavilo je ranije u nedjelju omansko ministarstvo vanjskih poslova.

Oman djeluje kao posrednik u nuklearnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana.

Nakon što je u izraelskim i američkim napadima u subotu poginulo vrhovni vođa Ali Hamenei, privremeno vođenje države preuzelo je vijeće u kojem su predsjednik države, čelnik pravosuđa i pravni stručnjak iz Vijeća čuvara.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA IZ DUBAIJA

REPORTAŽA IZ DUBAIJA

Dok padaju projektili, influenceri se slikaju u svilenim pidžamama: 'Mislila sam da je vatromet'
o iranu

o iranu

Oglasio se i Merz: 'Ovo nije trenutak držanja prodika'
A TKO SU ONI?

A TKO SU ONI?

Trump: Iranske vođe žele razgovarati, a ja sam na to pristao

najpopularnije

Još vijesti