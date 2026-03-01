Trump: Iranske vođe žele razgovarati, a ja sam na to pristao

"Žele razgovarati, a ja sam pristao, pa ću razgovarati s njima. Trebali su to učiniti ranije. Trebali su ono što je praktično i lako dati i učiniti ranije. Predugo su čekali", rekao je Trump u intervjuu iz svoje rezidencije na Floridi.

Nije precizirao s kime bi i kada trebao razgovarati.