Iranski ministar otkrio kada bi mogao biti imenovan novih vrhovni vođa Irana

L. Š. / Hina

01.03.2026 u 22:24

Abas Arakči
Abas Arakči Izvor: EPA / Autor: ERDEM SAHIN
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči vjeruje da je moguće da novi vrhovni vođa Irana bude imenovan unutar nekoliko dana

'Možda će za dan ili dva izabrati novog vođu zemlje', rekao je Arakči medijskom kanalu Al-Jazeera u nedjelju. Arakči je osudio ubojstvo prethodnog čelnika zemlje i vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji je poginuo u američko-izraelskim napadima, kao 'potpuno kršenje međunarodnog prava bez presedana'.

Sve dok novi čelnik države ne bude izabran, tročlano vijeće preuzet će njegove dužnosti. Vijeće stručnjaka, sastavljeno od 88 utjecajnih klerika, odgovorno je za izbor novog vrhovnog vođe. Nije jasno tko bi mogao naslijediti Hameneija, a on sam o tome nije javno govorio.

>>>Tijek događanja pratite OVDJE<<<

