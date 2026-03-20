Trump provalio: 'Slobodno se krećemo po Iranu. Ne želim primirje!'

Govoreći novinarima ispred Bijele kuće, Trump je rekao da je potrebna 'velika pomoć' kako bi se osigurala sigurnost Hormuškog tjesnaca te da bi 'bilo dobro' kada bi se uključile zemlje poput Kine i Japana.

Istodobno je umanjio važnost tog plovnog puta za Sjedinjene Države, rekavši da ga 'SAD ne koristi' kao što to čine zemlje Europe i Azije.

Trump o Izraelu: Želimo, manje-više, iste stvari

Upitan hoće li Izrael biti spreman završiti rat kada i on, Trump je odgovorio: 'Mislim da hoće.'

'Naš odnos je vrlo dobar', dodao je. 'Želimo, manje-više, iste stvari.'

'Znate što želimo? Želimo pobjedu, obojica, i to je ono što imamo', rekao je.