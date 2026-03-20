Trump provalio: 'Slobodno se krećemo po Iranu. Ne želim primirje!'

Američki predsjednik Donald Trump dao je nove izjave o ratu s Iranom, uključujući i situaciju u Hormuškom tjesnacu
Govoreći novinarima ispred Bijele kuće, Trump je rekao da je potrebna 'velika pomoć' kako bi se osigurala sigurnost Hormuškog tjesnaca te da bi 'bilo dobro' kada bi se uključile zemlje poput Kine i Japana.
Istodobno je umanjio važnost tog plovnog puta za Sjedinjene Države, rekavši da ga 'SAD ne koristi' kao što to čine zemlje Europe i Azije.
Trump o Izraelu: Želimo, manje-više, iste stvari
Upitan hoće li Izrael biti spreman završiti rat kada i on, Trump je odgovorio: 'Mislim da hoće.'
'Naš odnos je vrlo dobar', dodao je. 'Želimo, manje-više, iste stvari.'
'Znate što želimo? Želimo pobjedu, obojica, i to je ono što imamo', rekao je.
Ništa od primirja
Nastavljajući obraćanje novinarima ispred Bijele kuće, američki predsjednik rekao je da nije zainteresiran za prekid vatre s Iranom.
'Ne želim prekid vatre. Znate, ne tražite prekid vatre kada doslovno uništavate drugu stranu', rekao je Trump.
Upitan ima li plan za iranski otok Harg, Trump je odgovorio: 'Možda imam plan, možda nemam, ali kako bih to mogao reći novinaru… To je svakako mjesto o kojem se govori.'
Na pitanje što je mislio kada je rekao da je rat u Iranu vojno dobiven, rekao je da se SAD 'slobodno kreće po Iranu' te da su 'oni vojno gotovi'.
Kritike Britanije
Komentirajući odluku Ujedinjenog Kraljevstva da dopusti SAD-u korištenje svojih baza za napade na iranske raketne ciljeve povezane s napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu, Trump je rekao da je riječ o 'vrlo zakašnjeloj reakciji'.
'Bio sam malo iznenađen Velikom Britanijom… trebali su reagirati puno brže', poručio je.