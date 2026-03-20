jačanje snaga

Stigla odluka: SAD šalje tisuće dodatnih vojnika na Bliski istok

M. Šu.

20.03.2026 u 16:10

USS Boxer
USS Boxer Izvor: Profimedia / Autor: APFootage / Alamy / Profimedia
Sjedinjene Američke Države šalju tisuće dodatnih marinaca i mornara na Bliski istok, potvrdila su u petak za Reuters trojica američkih dužnosnika

Raspoređivanje desantnog broda USS Boxer, zajedno s njegovom pomorskom ekspedicijskom postrojbom (MEU) i pratećim ratnim brodom, dolazi u trenutku kada su mediji izvijestili da administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra slanje dodatnih tisuća vojnika radi jačanja operacija na Bliskom istoku.

Trump je u četvrtak novinarima rekao da ne šalje vojnike 'nigdje', ali je dodao da, ako bi to učinio, o tome ne bi obavještavao medije.

Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, nisu precizirali kakva bi bila uloga dodatnih snaga.

Jedan od dužnosnika naveo je da postrojbe napuštaju zapadnu obalu SAD-a oko tri tjedna prije planiranog roka.

Bijela kuća i Pentagon zasad nisu odgovorili na upit za komentar.

