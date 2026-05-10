PREGOVORI OPET ZAPELI

Trump: Iranski prijedlog je potpuno neprihvatljiv. Više se neće smijati!

B. S. / Hina

10.05.2026 u 23:14

Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je u nedjelju iranski odgovor na američki prijedlog okončanja rata "potpuno neprihvatljivim".

"Upravo sam pročitao odgovor tzv. 'predstavnika' Irana. Ne sviđa mi se - potpuno je neprihvatljiv", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Iranska novinska agencija IRNA ranije je objavila da je Iran poslao odgovor na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata.

IRNA je prenijela da je odgovor, poslan posredniku Pakistanu, u ovoj fazi usredotočen na okončanje rata.

Što traži Iran?

Agencija Tasnim naglasila je, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da iranski odgovor poslan Sjedinjenim Državama putem posrednika Pakistana ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama i ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana.

Tasnim je također citirao izvor koji je rekao da iranski zahtjevi uključuju "iransko upravljanje Hormuškim tjesnacem ako SAD preuzmu određene obveze".

Izvor nije precizirao koje bi to obveze bile.

Trump: Više se neće smijati

Trump je u ranijem nizu objava na Truth Socialu tijekom dana također bio oštar prema Iranu.

'Iran se igra sa Sjedinjenim Državama i ostatkom svijeta već 47 godina (ODGODA, ODGODA, ODGODA!), napisao je Trump u objavi u kojoj je dodao da se Iran 'više neće smijati'.

Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz rekao je kako SAD povlači jasnu crvenu liniju u svom prijedlogu. 'Trump je jasno dao do znanja da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i da se svjetsko gospodarstvo ne može držati kao taoca“, rekao je Waltz na Foxu.

