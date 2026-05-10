Macron iz Kenije: Nikad nismo planirali slati brodove u Hormuz

Na konferenciji za novinare održanoj u Nairobiju francuski predsjednik je ponovio da se protivi "bilo kakvoj blokadi iz bilo kojeg izvora", bilo američkoj ili iranskoj te da odbija plaćanje bilo kakve pristojbe iz bilo kojeg izvora "da bi se omogućila sloboda plovidbe".

Odgovor je bio upućen Iranu koji je u nedjelju zaprijetio "odlučnim i trenutačnim odgovorom" u slučaju francuskog i britanskog razmještaja pomorskih snaga u Hormuškom tjesnacu, nakon što su Pariz i London objavili da će poslati ratne brodove u regiju.

"Nikada nije bilo govora o razmještanju brodova, ali spremni smo", istaknuo je Macron.

"Osnovali smo ad hoc misiju, koju vode Britanci, a okuplja 50 zemalja i međunarodnih organizacija da bismo, u suradnji s Iranom i nastojeći smanjiti napetosti sa svim zemljama u regiji i sa Sjedinjenim Državama, zajamčili nastavak pomorskog prometa čim to dopuste uvjeti", osobito po pitanju prijevoza gnojiva, hrane i ugljikovodika, pojasnio je.

Drugoga dana svoje turneje po Africi francuski predsjednik je istaknuo da "cijeli afrički kontinent trenutačno pati zbog blokade" Hormuškog tjesnaca kroz koji obično prolazi velik dio nafte koja se izvozi s Bliskog istoka.

Francuska je prošli tjedan objavila da je njezin nosač zrakoplova, Charles de Gaulle prošao Sueskim kanalom kako bi bio spreman u slučaju da se u budućnosti ova misija provede.