Tko zapravo vlada Iranom? Ovo su generali koji su preuzeli ključne poluge moći

Ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hamneija označilo je prekretnicu u političkom sustavu Irana, otvorivši prostor za novu, kolektivnu strukturu vlasti u kojoj dominantnu ulogu imaju vojni zapovjednici

Za razliku od svog oca, koji je imao gotovo apsolutnu kontrolu nad odlukama o ratu, miru i pregovorima sa Sjedinjenim Državama, njegov nasljednik Modžtaba Hamnei zasad ne upravlja državom samostalno. Prema izvorima iz iranskog političkog i sigurnosnog aparata, ključne odluke danas donosi skupina generala iz Revolucionarne garde, zajedno s političkim saveznicima, piše The New York Times. Analitičari opisuju novu strukturu kao svojevrsni ‘upravni odbor’, u kojem ajatolah Hamnei ima formalnu ulogu, ali se u velikoj mjeri oslanja na savjete i odluke vojnih čelnika. 'Generali su članovi odbora’, navode upućeni sugovornici.

Vođa u sjeni i pod zaštitom Novi vrhovni vođa rijetko se pojavljuje u javnosti otkako je teško ranjen u zračnim napadima u kojima je ubijen njegov otac. Prema dostupnim informacijama, skriva se na nepoznatoj lokaciji, uz stroge sigurnosne mjere i ograničen pristup, dok komunikacija s njim ide preko posrednika i kurira. Iako je fizički oslabljen, izvori tvrde da je mentalno sposoban sudjelovati u donošenju odluka, no zbog sigurnosnih i logističkih razloga velik dio operativne kontrole prepušten je vojsci. Uspon Revolucionarne garde Iranska Revolucionarna garda, osnovana nakon Islamske revolucije 1979., tijekom godina je postupno širila svoj utjecaj – od sigurnosnog aparata do ključnih gospodarskih sektora i vanjske politike. Smrt starijeg Hamneija otvorila je prostor za dodatno jačanje njezine moći. Generali su odigrali ključnu ulogu u izboru novog vođe i sada upravljaju glavnim strateškim odlukama.

Na čelu tog sustava nalaze se istaknuti zapovjednici poput Ahmada Vahidija, vrhovnog zapovjednika Garde, Mohamada Bagera Zolgadra, šefa Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti te Jahja Rahima Safavija, dugogodišnjeg vojnog savjetnika vrhovnog vođe. Ključnu političku ulogu preuzeo je i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, bivši general garde koji danas vodi pregovore sa Sjedinjenim Državama, potisnuvši ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija u drugi plan. ‘Modžtaba nije vrhovni vođa u punom smislu kao njegov otac’, ocjenjuju analitičari, ističući da njegova pozicija ovisi upravo o podršci garde. 'Trokut moći': Generali vode rat i pregovore Prema dostupnim informacijama, vojni vrh donosi ključne odluke o strategiji, uključujući vojne operacije, zatvaranje Hormuškog tjesnaca i pregovore sa SAD-om. Uloga civilne vlasti pritom je smanjena – predsjednik i vlada fokusirani su uglavnom na unutarnje funkcioniranje države, poput opskrbe energijom i hranom.