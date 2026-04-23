Izrael: Čekamo signal SAD-a, vratit ćemo Iran u kameno doba

Katz je izjavio da izraelska vojska očekuje odobrenje Sjedinjenih Država kako bi nastavila operacije, s ciljem dovršetka eliminacije vodstva u Teheranu, piše BBC.

Ministar obrane zaprijetio je da bi novi napadi bili usmjereni na energetsku i gospodarsku infrastrukturu Irana, s ciljem nanošenja maksimalne štete.

‘Ovaj put napad će biti drugačiji i smrtonosan, s razornim udarima na najosjetljivijim točkama, koji će uzdrmati i srušiti temelje’, rekao je Katz.

Dodao je da bi takva operacija mogla ‘vratiti Iran u mračno kameno doba’. Katzove izjave dolaze nakon ranijih poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je također zaprijetio da će bombardirati Iran ‘natrag u kameno doba’ ako ne pristane na dogovor o okončanju sukoba.