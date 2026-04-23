Izrael: Čekamo signal SAD-a, vratit ćemo Iran u kameno doba

Izrael je spreman obnoviti rat protiv Irana i nanijeti mu razorne udarce, poručio je izraelski ministar obrane Israel Katz, naglašavajući da njegova zemlja čeka ‘zeleno svjetlo’ iz Washingtona
Katz je izjavio da izraelska vojska očekuje odobrenje Sjedinjenih Država kako bi nastavila operacije, s ciljem dovršetka eliminacije vodstva u Teheranu, piše BBC.
Ministar obrane zaprijetio je da bi novi napadi bili usmjereni na energetsku i gospodarsku infrastrukturu Irana, s ciljem nanošenja maksimalne štete.
‘Ovaj put napad će biti drugačiji i smrtonosan, s razornim udarima na najosjetljivijim točkama, koji će uzdrmati i srušiti temelje’, rekao je Katz.
Dodao je da bi takva operacija mogla ‘vratiti Iran u mračno kameno doba’. Katzove izjave dolaze nakon ranijih poruka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je također zaprijetio da će bombardirati Iran ‘natrag u kameno doba’ ako ne pristane na dogovor o okončanju sukoba.