Tko laže? Rusija: Napad se dogodio! Ukrajina: Nemate dokaze za to!

Kremlj je u utorak rekao da će ukrajinski napad dronovima na predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti postrožiti stav Rusije u mirovnim pregovorima dok je ukrajinski šef diplomacije pozvao zemlje da ignoriraju, kako je kazao, nedokazane navode Moskve.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je odbacio ruske optužbe kao "još jednu rundu laži" s ciljem opravdavanja dodatnih napada na Ukrajinu i produžavanja rata. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je spomenuo ukrajinsko poricanje napada bespilotnim letjelicama te kazao da mnogi zapadni mediji sudjeluju u tom poricanju. "Cilj ovog terorističkog čina je urušavanje pregovaračkog procesa", kazao je Peskov novinarima. "Diplomatske posljedice će biti postroženje pregovaračkog položaja Ruske Federacije". Ruska vojska, kazao je, zna kako i kada odgovoriti.

"Vidimo da sam Zelenski pokušava ovo poreći, a mnogi zapadni mediji, koji surađuju s režimom u Kijevu, počinju širiti priču da se to nije dogodilo", kazao je Peskov. "To je posve luda tvrdnja". Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je pozvao druge zemlje da zanemare, kako je rekao, lažna ruska izvješća o napadu na rezidenciju ruskog predsjednika Putina, dodajući da ona potkopavaju mirovni proces. "Prošao je gotovo jedan dan, a Rusija i dalje nije pružila nikakve uvjerljive dokaze za svoje optužbe koje se tiču navodnog ukrajinskog 'napada na Putinovu rezidenciju'. Niti će to učiniti. Jer ih nema. Taj napad se nije dogodio", napisao je Sibiha na društvenoj platformi X.

