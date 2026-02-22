'To je katastrofa': Ukrajina izgubila 10 milijuna ljudi

Ukrajina se, uz rat na bojištu, suočava i s tihom, ali dugoročno razornom krizom – demografskim slomom. Dok borbe ulaze u četvrtu godinu, broj rođenih naglo pada, gubici rastu, a milijuni ljudi napustili su zemlju.

Prema riječima ukrajinske demografkinje Elle Libanove, zemlja je od početka rata izgubila oko 10 milijuna ljudi – poginulih, izbjeglih ili onih koji žive na okupiranim područjima. “To je katastrofa. Nijedna država ne može postojati bez ljudi”, izjavila je za CNN. Stopa fertiliteta pala je ispod jednog djeteta po ženi, dok europski prosjek iznosi 1,4. I prije rata natalitet je bio nizak, ali sada je, upozoravaju stručnjaci, praktički kolabirao.

'Rat je uzeo godine majčinstva' Olena Bilozerska i njezin suprug planirali su djecu kada je 2014. izbio rat na istoku zemlje. Oboje su se pridružili obrani, a majčinstvo je odgođeno. Kada je napustila vojsku, imala je 41 godinu i minimalne izglede za začeće. “Liječnici su mi rekli da su mi šanse oko pet posto. Savjetovali su mi da odmah uzmem donorsku jajnu stanicu”, ispričala je. Odlučila je pokušati postupak medicinski potpomognute oplodnje. U jednom ciklusu dobivena je samo jedna jajna stanica. Zametak je pohranjen u kijevskoj klinici Nadiya. Ubrzo je počela ruska potpuna invazija. Bilozerska se vratila na bojište, dok je zametak ostao zamrznut. “Bojala sam se da će klinika biti bombardirana. Zvala sam i pitala je li sigurno”, rekla je. Tri godine poslije vratila se u Kijev i rodila sina u 46. godini. Liječnici upozoravaju na pogoršanje reproduktivnog zdravlja. “Vidimo više komplikacija, više kromosomskih nepravilnosti i poteškoća u iznošenju trudnoće”, rekao je dr. Valerij Zukin, direktor klinike Nadiya.

Njegova kolegica dr. Alla Baranenko navodi da je kvaliteta jajnih stanica slabija, a bilježi se i pogoršanje kvalitete spermija kod vojnika koji se vraćaju s fronte. Kao uzrok ističu dugotrajan stres i teške uvjete života. 'Zemlja udovica i siročadi' Rat ostavlja i duboke obiteljske posljedice. Prema procjeni američkog Centra za strateške i međunarodne studije iz siječnja, od početka potpune invazije poginulo je između 100.000 i 140.000 Ukrajinaca. Službeni podaci govore da 59.000 djece živi bez bioloških roditelja. Iryna Ivanova ostala je bez supruga, pilota borbenog zrakoplova, koji je poginuo u travnju 2025. Kćer je rodila u prosincu. “Kad sam čula njezin prvi plač, kao da sam ponovno počela disati. Osjećate najveću radost i najveću bol istodobno”, rekla je.