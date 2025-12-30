Zelenski nakon susreta s Trumpom otkrio zašto ne može bez SAD-a: 'Ne vjerujem Putinu'

Ukrajinski predsjednik je u intervjuu za Fox News naveo da ne mogu napustiti Donbas gdje je mnogo ranjenih i poginulih Ukrajinaca, ali i da nemaju druge opcije osim mira. Zadovoljan je sigurnosnim jamstvima nalik NATO-u na 15 godina s mogućnošću produženja

Nakon što je proteklog vikenda imao sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, sastao se i s novinarom medija Fox News, dajući intervju toj televizijskoj postaji koja je znana po svojoj podršci američkom predsjedniku. U intervjuu, Zelenski se osvrnuo na stanje na bojištu i navodima kako Rusija dobiva rat. Ipak, predsjednik Ukrajine navodi da je pitanje gledate li teritorij ili ljudstvo.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

'Kada Rusija okupira oko 3000 kilometara na godinu, razumljivo, izgleda kao da ne pobjeđujemo. No, nije tako jer je cijena tih 3000 kilometara za ovu godinu bila 400 000 ruskih vojnika. Sada Rusija gubi 31 000 vojnika mjesečno. Ne govorim o ranjenima, to je činjenica. Zahvaljujući dronovima imamo snimke i znamo koliko je poginulih. Ako pogledate kilometre, oni pobjeđuju, komentirao je Zelenski navode o raspadu ukrajinske obrane.

Ukrajinci većinom podupiru mir, ali ne i povlačenje iz Donbasa No, s druge strane, istaknuo je da Ukrajina ne može pobijediti bez potpore SAD-a. Konkretno, bez američke pomoći, napominje Zelenski, Ukrajina ne bi mogla braniti svoje nebo od zračnih napada. Ukrajinski čelnik je ranije rekao da su samo dvije točke ostale sporne u mirovnom planu, što uključuje i pitanje teritorija, Zelenski je novinaru naveo da SAD razumije i ukrajinsku i rusku stranu oko tog pitanja te pokušava pronaći kompromis. Jedan od njih, istaknuo je, jest slobodna gospodarska zona te je ukrajinski predsjednik, kada sigurnosni uvjeti to dopuste, spreman mirovni prijedlog potvrditi referendumom među Ukrajincima. No, ističe i da prema anketama javnog mnijenja, 87 posto Ukrajinaca podupire mir, ali također, njih 85 posto se protivi povlačenju iz Donbasa. K tome, Zelenski je izrazio skepsu i prema pravim namjerama Vladimira Putina. 'Ne možemo otići jer je ondje 100 000 ranjenih ljudi. Deseci tisuća su poginuli. A ondje je i naša vojska (...) Ne vjerujem Rusima i ne vjerujem Putinu. On ne želi uspjeh Ukrajine. Vjerujem da takve stvari može govoriti predsjedniku Trumpu, ali to nije točno', prokomentirao je Zelenski zašto ne želi Rusima dati teritorij te na Trumpov pohvalni komentar o ruskom predsjedniku.