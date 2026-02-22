Papa uputio gorljiv apel: 'Toliko žrtava, uništenih života i obitelji, razaranja...'

Rusija, koja je 24. veljače 2022. pokrenula invaziju na susjednu zemlju tijekom noći je u najnovijim napadima koristila dronove, kao i balističke i krstareće rakete, objavili su u nedjelju ukrajinska vojska i lokalni dužnosnici.

'Ponovno suosjećam s ljudima u dramatičnoj situaciji koju svi vide', rekao je papa tijekom svojega tjednog obraćanja hodočasnicima na Trgu svetog Petra nakon nedjeljne molitve. 'Toliko žrtava, toliko uništenih života i obitelji, toliko razaranja, toliko neizrecive patnje.'

SAD nastoji posredovati između dviju strane, no napredak je zaustavljen, a Rusija od Ukrajine traži da se povuče iz dijelova istočne regije Donbas koje još uvijek kontrolira. Tu je zamisao Kijev odbacio.

'Mir se ne može odgoditi', rekao je papa. 'Riječ je o hitnoj potrebi koja mora naći mjesta u srcima i provesti se kroz odgovorne odluke.' Lav je kazao i da je rat 'rana nanesena cijeloj ljudskoj obitelji', koja za sobom ostavlja 'smrt, razaranja i trag boli koji obilježava generacije'.