Times: Britanija će ovog vikenda priznati Palestinu

I.V./Hina

17.09.2025 u 22:12

Keir Starmer
Keir Starmer Izvor: EPA / Autor: TOLGA AKMEN / POOL
Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu, izvijestio je list Times

Premijer Keir Starmer upozorio je u srpnju da će poduzeti akciju ako Izrael ne poduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu s Hamasom.

Izrael kaže da bi priznavanje Palestine, što su Francuska, Kanada i Australija također rekle da će učiniti ovog mjeseca, nagradilo Hamas.

List Times piše, bez navođenja izvora, da će Britanija objaviti izjavu nakon što američki predsjednik Donald Trump završi svoj posjet zemlji u četvrtak. Britansko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

U srpnju je Trump, koji trenutno boravi u drugom državnom posjetu Britaniji, rekao da mu ne smeta ako Britanija napravi takav potez, ali od tada su Sjedinjene Države jasno dale do znanja svoje protivljenje svakoj kakvoj takvoj akciji svojih europskih saveznika.

Starmer, koji je pod pritiskom dijela svoje Laburističke stranke da zauzme tvrđi stav prema Izraelu, rekao je da će Britanija priznati palestinsku državnost na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda sljedeći tjedan ako Izrael ne poduzme značajne korake kako bi ublažio situaciju u Gazi.

Britanija već dugo podržava politiku "rješenja s dvije države" za okončanje sukoba u regiji, ali je prethodno rekla da se to može dogoditi tek kada za to dođe pravo vrijeme.

