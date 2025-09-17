Times: Britanija će ovog vikenda priznati Palestinu

Premijer Keir Starmer upozorio je u srpnju da će poduzeti akciju ako Izrael ne poduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu s Hamasom.

Izrael kaže da bi priznavanje Palestine, što su Francuska, Kanada i Australija također rekle da će učiniti ovog mjeseca, nagradilo Hamas.

List Times piše, bez navođenja izvora, da će Britanija objaviti izjavu nakon što američki predsjednik Donald Trump završi svoj posjet zemlji u četvrtak. Britansko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.