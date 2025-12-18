gol za povijest

Pogledajte gol za povijest Mostaraca u sudačkoj nadoknadi i ludo slavlje Igora Štimca

S.Č.

18.12.2025 u 23:24

Štimac
Štimac Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot SK
Bionic
Reading

Nogometaši Zrinjskog ispisali su povijest kluba plasmanom u nokaut-fazu Konferencijske lige, prvi put ikad izborivši europsko proljeće, nakon dramatične utakmice i remija 1:1 protiv bečkog Rapida u Mostaru.

Iako su Austrijanci uoči dvoboja bili bez ijednog boda nakon pet kola i na samom dnu ljestvice, upravo su oni prvi zadali udarac domaćinu.

vezane vijesti

Rapid je poveo već u 5. minuti, kada je Louis Schaub na dodavanje Furkana Demira zabio tek treći pogodak bečkog sastava u ligaškoj fazi natjecanja. Zrinjski je potom preuzeo inicijativu i tražio izjednačenje, ali kako je vrijeme odmicalo činilo se da će Mostarci ostati bez povijesnog uspjeha – sve do sudačke nadoknade.

U trećoj minuti nadoknade dogodio se trenutak odluke. Ange Ahoussou nesretno je poslao loptu u vlastitu mrežu i donio Zrinjskom izjednačenje vrijedno prolaska. Tim pogotkom bh. prvak stigao je do ukupno sedam bodova i zauzeo 24. mjesto, posljednje koje vodi u nokaut-fazu Konferencijske lige. Video pogledajte OVDJE.

Zrinjski je po broju bodova bio izjednačen sa Sigmom Olomouc i Lincolnom, ali je imao povoljniju gol-razliku. Sa Sigmom je dijelio i identičnu razliku pogodaka (-2), no presudio je veći broj postignutih golova.

Kao 24. momčad ligaške faze, Zrinjski već zna da ga u nokaut-fazi čeka dvoboj sa švicarskom Lausanne ili engleskim Crystal Palaceom. Ždrijeb koji će odrediti konačnog suparnika na rasporedu je 16. siječnja.

U ligaškoj fazi Mostarci su upisali domaće pobjede protiv Lincoln Red Impsa s Gibraltara (5:0) i švedskog Häckena (2:1), dok su na gostovanjima poraženi od Mainza (1:0), Dinama iz Kijeva (6:0) i poljskog Rakowa (1:0).

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KONFERENCIJSKA LIGA

KONFERENCIJSKA LIGA

Rijeka remijem u gostima kod Šahtara osigurala proljeće u Europi

ŠAHTAR
0:0
RIJEKA
zanimljiva imena

zanimljiva imena

Evo s kime Rijeka može igrati u idućoj rundi i kada je ždrijeb
SOLIDAN IZNOS

SOLIDAN IZNOS

Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u Konferencijskoj ligi

najpopularnije

Još vijesti