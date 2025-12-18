Pogledajte gol za povijest Mostaraca u sudačkoj nadoknadi i ludo slavlje Igora Štimca

Iako su Austrijanci uoči dvoboja bili bez ijednog boda nakon pet kola i na samom dnu ljestvice, upravo su oni prvi zadali udarac domaćinu.

Rapid je poveo već u 5. minuti, kada je Louis Schaub na dodavanje Furkana Demira zabio tek treći pogodak bečkog sastava u ligaškoj fazi natjecanja. Zrinjski je potom preuzeo inicijativu i tražio izjednačenje, ali kako je vrijeme odmicalo činilo se da će Mostarci ostati bez povijesnog uspjeha – sve do sudačke nadoknade.

U trećoj minuti nadoknade dogodio se trenutak odluke. Ange Ahoussou nesretno je poslao loptu u vlastitu mrežu i donio Zrinjskom izjednačenje vrijedno prolaska. Tim pogotkom bh. prvak stigao je do ukupno sedam bodova i zauzeo 24. mjesto, posljednje koje vodi u nokaut-fazu Konferencijske lige. Video pogledajte OVDJE.

Zrinjski je po broju bodova bio izjednačen sa Sigmom Olomouc i Lincolnom, ali je imao povoljniju gol-razliku. Sa Sigmom je dijelio i identičnu razliku pogodaka (-2), no presudio je veći broj postignutih golova.

Kao 24. momčad ligaške faze, Zrinjski već zna da ga u nokaut-fazi čeka dvoboj sa švicarskom Lausanne ili engleskim Crystal Palaceom. Ždrijeb koji će odrediti konačnog suparnika na rasporedu je 16. siječnja.

U ligaškoj fazi Mostarci su upisali domaće pobjede protiv Lincoln Red Impsa s Gibraltara (5:0) i švedskog Häckena (2:1), dok su na gostovanjima poraženi od Mainza (1:0), Dinama iz Kijeva (6:0) i poljskog Rakowa (1:0).