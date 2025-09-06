napadnuti policajci

Eskaliralo na prosvjedu za Palestinsku akciju u Londonu, uhićeno 150 ljudi

I.V./Hina

06.09.2025 u 22:46

Prosvjed podrške Palestinskoj akciji u Londonu
Prosvjed podrške Palestinskoj akciji u Londonu Izvor: EPA / Autor: Tayfun Salci
Britanska policija uhitila je oko 150 ljudi u subotu na prosvjedima podrške Palestinskoj akciji, u posljednjem nizu pritvaranja pristaša otkad je ovu propalestinsku skupinu britanska vlada proglasila terorističkom organizacijom

Prema zakonu o borbi protiv terorizma, Velika Britanija zabranila je Palestinsku akciju u srpnju nakon što su neki njezini članovi provalili u Kraljevsku zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Skupina, koja je također ciljala oružane tvrtke u Britaniji koje surađuju s Izraelom, optužila je britansku vladu za sudioništvo u izraelskim ratnim zločinima u Gazi.

Policija je uhitile stotine pristaša Palestinske akcije u proteklih nekoliko tjedana prema zakonu o borbi protiv terorizma, uključujući i više od 500 osoba u jednom danu prošli mjesec, od čega su mnogi uhićeni bili starosne dobi iznad 60 godina.

Prosvjed podrške Palestinskoj akciji u Londonu
Prosvjed podrške Palestinskoj akciji u Londonu Izvor: EPA / Autor: Tayfun Salci

U subotu, stotine prosvjednika okupile su se u blizini parlamenta u središnjem Londonu kako bi prosvjedovale protiv zabrane djelovanja, dok su mnogi držali transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju."

Londonska metropolitanska policija rekla je da je pritvorila oko 150 ljudi za brojne prekršaje, uključujući i napad na policajce i podršku zabranjenoj organizaciji.

