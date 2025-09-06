Eskaliralo na prosvjedu za Palestinsku akciju u Londonu, uhićeno 150 ljudi

Prema zakonu o borbi protiv terorizma, Velika Britanija zabranila je Palestinsku akciju u srpnju nakon što su neki njezini članovi provalili u Kraljevsku zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Skupina, koja je također ciljala oružane tvrtke u Britaniji koje surađuju s Izraelom, optužila je britansku vladu za sudioništvo u izraelskim ratnim zločinima u Gazi.