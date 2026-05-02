Tiha epidemija zavladala je Europom: Umiru stotine tisuća ljudi, a sve se može spriječiti

Gotovo 300.000 ljudi u Europi svake godine premine od bolesti jetre, unatoč tome što se većina slučajeva može spriječiti. Posebna komisija za zdravlje jetre je u svojoj studiji sugerirala kako se radi o "tihoj epidemiji", jer se zbog konzumacije alkohola i brze hrane te zbog pretilosti i virusa hepatitisa svake godine povećava broj mrtvih.

Ističu kako bi promjena životnog stila mogla prepoloviti štetan utjecaj bolesti jetre u svim zemljama na europskom kontinentu. Britanski liječnici su već ranije upozorili kako su bolesti jetre javnozdravstveni problem u porastu, jer, prema njihovim podacima, u Velikoj Britaniji zbog toga svakog dana umre 31 osoba, piše Daily Mail.

Iako se smatralo da bolesti jetre uzrokuje uglavnom alkoholizam, loša prehrana, manjak tjelesne aktivnosti i problemi s metabolizmom proširili su niz uzročnika. Naime, sve se više slučajeva bilježi kod osoba koje malo ili nikako ne konzumiraju alkohol, mahom zbog pretilosti, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka.