Tiha epidemija zavladala je Europom: Umiru stotine tisuća ljudi, a sve se može spriječiti

Gotovo 300.000 ljudi u Europi svake godine premine od bolesti jetre, unatoč tome što se većina slučajeva može spriječiti. Posebna komisija za zdravlje jetre je u svojoj studiji sugerirala kako se radi o "tihoj epidemiji", jer se zbog konzumacije alkohola i brze hrane te zbog pretilosti i virusa hepatitisa svake godine povećava broj mrtvih.
Ističu kako bi promjena životnog stila mogla prepoloviti štetan utjecaj bolesti jetre u svim zemljama na europskom kontinentu. Britanski liječnici su već ranije upozorili kako su bolesti jetre javnozdravstveni problem u porastu, jer, prema njihovim podacima, u Velikoj Britaniji zbog toga svakog dana umre 31 osoba, piše Daily Mail.
Iako se smatralo da bolesti jetre uzrokuje uglavnom alkoholizam, loša prehrana, manjak tjelesne aktivnosti i problemi s metabolizmom proširili su niz uzročnika. Naime, sve se više slučajeva bilježi kod osoba koje malo ili nikako ne konzumiraju alkohol, mahom zbog pretilosti, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka.
Najčešće bolesti
Nealkoholna bolest masne jetre često se razvija uz gotovo nikakve simptome, pa ljudi postanu svjesni da nešto nije u redu tek kad postane kasno. Naime, bez liječenja dolazi do nakupljanja masti, potom do upala, a zatim i do ciroze jetre. Nisu rijetki ni slučajevi raka ili zatajenja jetre.
Ta je bolest povezana i s metaboličkim sindromom, koji nastaje zbog pretjerane tjelesne masnoće i loše regulacije šećera u krvi, što dovodi do povećanog rizika od srčanog ili moždanog udara.
Visoka cijena lošeg zdravlja
Bolesti jetre u europskim zemljama koštaju 55 milijardi eura, zbog bolovanja, liječničke skrbi i drugih gospodarskih gubitaka. Stoga u posebnoj komisiji savjetuju smanjeno oglašavanje nezdravih navika, naročito kod djece, zatim donošenje javnih politika regulacije cijena alkohola te bržu i bolju dostupnost zdravstvene skrbi.
"Ako ništa ne poduzmemo, sve će više života biti izgubljeno jer se razvoj bolesti jetre može spriječiti. Ne možemo više nastaviti liječiti toliko oboljelih dok ignoriramo uzroke koji su ih doveli do dijagnoze. Ovdje nije riječ o pretjeranoj državnoj kontroli – riječ je o pravednosti. Štetni proizvodi su jeftini, intenzivno se promoviraju i potiču rastuću krizu bolesti jetre", poručila je Vanessa Hebditch, voditeljica komunikacija i javnih politika u organizaciji British Liver Trust.