Medvedev: Europu vode idioti!

Naglasio je da oni koji to ne prepoznaju ‘ili sanjaju ili su budale’, dodajući kako Rusija želi izbjeći takav scenarij, ali upozorava da se globalne napetosti ubrzano povećavaju, prenosi TASS .

Govoreći na obrazovnom događaju, Medvedev je poručio da svijet ulazi u opasnu fazu nalik razdoblju prije velikih svjetskih ratova.

Sukob sa Zapadom kao 'egzistencijalno pitanje'

Medvedev je aktualni sukob Rusije i Zapada opisao kao borbu za opstanak države.

Istaknuo je kako Moskva više nema iluzija o odnosima s europskim zemljama, optuživši ih da ne slušaju ruske poruke i da čak priželjkuju raspad Rusije.

Pozvao se i na povijesnu izjavu cara Aleksandar III, prema kojoj Rusija ima samo dva saveznika – vojsku i mornaricu.

Teške optužbe na račun Europske unije

Posebno oštar bio je prema Europskoj uniji, za koju tvrdi da je vode ‘idioti’ koji uništavaju ono što se gradilo desetljećima.

Prema njegovim riječima, europski političari stalno ponavljaju kako je rat s Rusijom neizbježan, čime dodatno potiču spiralu naoružavanja.

Dodao je da Rusija nema planove za napad na Europu, ali da se retorika i potezi zapadnih zemalja sve više kreću prema otvorenom sukobu.

‘Deseci država sudjeluju u ratu protiv Rusije’

Medvedev tvrdi da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i protiv brojnih zapadnih država koje, kako kaže, aktivno sudjeluju u sukobu.

Optužio ih je da Ukrajini daju oružje, određuju ciljeve i praktično upravljaju vojnim operacijama.

Odnosi sa SAD-om

Kada je riječ o Sjedinjenim Državama, Medvedev ih je nazvao glavnim geopolitičkim protivnikom Rusije, istaknuvši da su nuklearni arsenali dviju sila i dalje usmjereni jedni prema drugima.

Ocijenio je i da su odnosi između SAD-a i Europe sve napetiji, uz tvrdnju da bi ti sukobi u konačnici mogli ići u korist Moskve.

Bliski istok i Iran

Komentirajući situaciju na Bliskom istoku, Medvedev je rekao da sukob u toj regiji neće uskoro završiti jer mnoge strane imaju interes za njegovo produljenje.

Dodao je i da Rusija nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje, unatoč optužbama koje dolaze iz Washingtona.

Medvedev je izrazio skepsu prema diplomatskim rješenjima, tvrdeći da ‘trgovački pristup’ i politički dogovori rijetko donose stabilna rješenja u međunarodnim odnosima.

Rusko oružje i vojna industrija

Istaknuo je kako Rusija proizvodi širok spektar oružja, uključujući bespilotne letjelice i napredne sustave koji, prema njegovim riječima, nemaju ekvivalent na Zapadu.

Spomenuo je i razvoj novih, još neotkrivenih vojnih tehnologija.

Na kraju je naglasio da Rusija očekuje pobjedu u ratu, što bi, prema njegovu tumačenju, omogućilo stabilniji razvoj zemlje i rješavanje unutarnjih problema, od gospodarstva do demografije.

Od početka rata u Ukrajini, Medvedev je u više navrata iznosio oštre i dramatične prijetnje vezane uz moguće ruske vojne poteze, uključujući upotrebu nuklearnog oružja.