SAD: Ubili smo višeg militanta ISIS-a

Iračka protuteroristička služba ranije u petak je rekla da je viši čelnik Islamske države ubijen u sigurnosnoj operaciji u Siriji provedenoj u koordinaciji s međunarodnom koalicijom predvođenom SAD-om.

U priopćenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je 'želio napasti SAD'. U priopćenju se ne navodi jesu li u napadu ubijeni i civili.

Militant, poznat kao 'Abdul Rahman Al-Halabi', bio je čelnik vanjskih operacija i sigurnosti skupine, rekla je iračka služba.