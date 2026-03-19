Sabor: Na dnevnom redu izvješće HNB-a i rad HRT-a

Bi. S. / Hina

19.03.2026 u 04:12

Sabor, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti polugodišnje informacije HNB-a o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2024. i prvom polugodištu 2025. godine

HNB u polugodišnjoj informaciji u drugom polugodištu 2024., navodi da je gospodarska kretanja u Hrvatskoj tijekom 2024. obilježio nastavak izraženoga gospodarskog rasta u uvjetima relativno slabe vanjske potražnje, geopolitičkih napetosti i postupnog smanjivanja restriktivnosti monetarne politike Europske središnje banke (ESB).

vezane vijesti

Navodi se i da je hrvatsko gospodarstvo nastavilo rasti zamjetno brže od prosjeka zemalja europodručja, što je pretežno bilo posljedica velike domaće potražnje, djelomično potaknute ekspanzivnom fiskalnom politikom. 

Također, rasla je zaposlenost, padala nezaposlenost a plaće su rasle, prije svega zbog rasta plaća u javnom sektoru. 

Inflacija se pritom nastavila smanjivati zbog popuštanja uvoznih inflatornih pritisaka, nakon stabilizacije globalnih opskrbnih lanaca i smanjenja cijena energenata na svjetskom tržištu, te i nadalje restriktivnoga karaktera monetarne politike. U odnosu na 2023., inflacija se prepolovila i iznosila je prosječno 4 posto.

U polugodišnjoj informaciji u prvom polugodištu 2025. godine, HNB navodi da je naše gospodarstvo nastavilo snažno rasti tijekom prvih šest mjeseci 2025.. Pri tome je inflacija, nakon jačanja krajem prethodne i početkom 2025. godine, postupno usporavala prema kraju polugodišta i u lipnju je bila blizu razina s kraja 2024.

Rast realnog BDP-a bio je poglavito podržan snažnom domaćom potražnjom, i to u najvećoj mjeri osobnom  potrošnjom. Početkom godine, zbog kratkotrajnog bojkota maloprodajnih lanaca, osobna je potrošnja oslabila, međutim, tijekom drugog tromjesečja ponovo je bila glavni generator rasta te je više nego nadoknadila pad iz prethodnog tromjesečja.

Zastupnici će raspraviti i izvješće glavnog ravnatelja o radu i poslovanju HRT-a za 2024. godinu.

vezane vijesti

preporučujemo

Putin sprema preokret: Ruski energenti mogli bi potpuno nestati iz Europe
Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće LNG postrojenje na svijetu, katarski Ras Laffan u plamenu
Orbanu stiže podrška iz Amerike: Uoči izbora u Mađarsku dolazi JD Vance

