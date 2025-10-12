Ruska provokacija na baltičkoj granici, odmah zatvorena cesta. Objavljena snimka!

Pojava ruskih vojnika u blizini graničnog prijelaza u Estoniji dovela je do privremenog zatvaranja ceste i ponovno potaknula zabrinutost među sigurnosnim stručnjacima da Moskva svjesno testira NATO savez kroz proračunate oblike takozvanog 'hibridnog ratovanja'. Incident se dogodio u petak na dijelu ceste poznatom kao Saatse Boot – oko jedan kilometar dugom odsjeku estonske prometnice koji nakratko prolazi kroz ruski teritorij.

Estonska policija i granična straža (PPA) obustavile su promet u petak poslijepodne nakon što su uočile skupinu naoružanih muškaraca na cesti koji “zasigurno nisu bili graničari”.

Na videosnimkama se vidi nekoliko kamufliranih, maskiranih vojnika kako stoje u liniji preko prometnice – prizor koji je odmah izazvao sumnju u moguću namjernu provokaciju. Vlasti su cestu zatvorile radi sigurnosti civila i sprječavanja eskalacije, a Meelis Saarepuu, načelnik južne prefekture granične straže, opisao je situaciju kao “prijetnju”.