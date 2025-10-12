Ruska provokacija na baltičkoj granici, odmah zatvorena cesta. Objavljena snimka!

Ruski vojnici viđeni su uz osjetljivu granicu u Estoniji: Tallinn zatvorio cestu, raste zabrinutost zbog ruskog 'hibridnog ratovanja'.
Pojava ruskih vojnika u blizini graničnog prijelaza u Estoniji dovela je do privremenog zatvaranja ceste i ponovno potaknula zabrinutost među sigurnosnim stručnjacima da Moskva svjesno testira NATO savez kroz proračunate oblike takozvanog 'hibridnog ratovanja'. Incident se dogodio u petak na dijelu ceste poznatom kao Saatse Boot – oko jedan kilometar dugom odsjeku estonske prometnice koji nakratko prolazi kroz ruski teritorij.
Estonska policija i granična straža (PPA) obustavile su promet u petak poslijepodne nakon što su uočile skupinu naoružanih muškaraca na cesti koji “zasigurno nisu bili graničari”.
Na videosnimkama se vidi nekoliko kamufliranih, maskiranih vojnika kako stoje u liniji preko prometnice – prizor koji je odmah izazvao sumnju u moguću namjernu provokaciju. Vlasti su cestu zatvorile radi sigurnosti civila i sprječavanja eskalacije, a Meelis Saarepuu, načelnik južne prefekture granične straže, opisao je situaciju kao “prijetnju”.
Na upit iz Tallinna, Moskva je odgovorila da je riječ o 'potpuno rutinskoj aktivnosti'. Cesta će, prema procjenama, ostati zatvorena barem do utorka dok se stanje pomno prati.
Test čvrstoće NATO saveza
Neobična prisutnost ruskih vojnika na granici uklapa se u širi obrazac ruskih provokacija prema baltičkim državama, uključujući ponovljena kršenja zračnog prostora i ometanje GPS signala. Vojni analitičari ove incidente vide kao dio dugoročne ruske strategije destabilizacije NATO-a. Umirovljeni američki pukovnik Richard Williams, bivši zamjenik ravnatelja u NATO-ovu odjelu za obrambena ulaganja, izjavio je za Kyiv Post da se ne radi o običnom incidentu na granici, već o “strateškom testu” u sklopu šire kampanje “višeslojnog hibridnog ratovanja”.
'Povećana ruska aktivnost uz estonsku granicu može se smatrati nastavkom testiranja NATO-ove spremnosti na njihove poteze', rekao je Williams. Upozorio je da bi takve provokacije Kremlja – osobito ako su praćene gomilanjem trupa uz prijelaze ili aktivnostima u blizini Suwałkijevog koridora, strateškog pojasa koji povezuje Bjelorusiju s Kalinjingradom – mogle imati ozbiljne posljedice. Williams je dodao kako se ovakve demonstracije sile često kombiniraju s drugim destabilizacijskim metodama, poput poticanja ilegalnih migracija, koje Rusija koristi kao dio svoje kampanje potkopavanja sigurnosti susjednih država.
Pozivi na jačanje istočne granice
Ovaj incident ponovno je otvorio raspravu u Tallinnu o tome kako dodatno osigurati istočnu granicu. Estonski ministar unutarnjih poslova Igor Taro izjavio je da, unatoč pojavi naoružanih skupina bez presedana, razina prijetnje zasad ostaje “stabilna”. Iako je ranije poručio da 'nema potrebe za potpunim zatvaranjem granice', Taro je naglasio da je izgradnja obilazne ceste oko područja Saatse Boot sada prioritet, kako bi se građane zaštitilo od svakodnevnog rizika.
Sugovornici Kyiv Posta iz zapadnih sigurnosnih službi istaknuli su i niz mjera koje bi Estonija trebala pojačati u kontekstu ruskih 'hibridnih prijetnji'. Zbog rizika koje nose ovakve situacije i ilegalne migracije, jedan je dužnosnik posebno naglasio potrebu za boljim obavještajnim nadzorom — uključujući upotrebu bespilotnih letjelica, kamera i zemaljskih senzora — kako bi se na vrijeme otkrili i spriječili nekonvencionalni pokušaji infiltracije.