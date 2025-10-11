Nebeski obračun Nizozemaca i Rusa vratio je u modu ratne trofeje: Danas se piloti hvale - dronovima

Sveprisutni dronovi već su neko vrijeme dominantno oružje koje mijenja bojište, ali je njihova upotreba u ratu poput onoga u Ukrajini već rezultirala razvojem naprednim protumjera, čime je njihova prvotna, gotovo nepobjediva, uloga počela gubiti na značaju. Ipak, bespilotne letjelice i nadalje ostaju izazovni suparnik o čemu ponajviše govori nedavni zračni dvoboj u kojem je nizozemski lovac F-35A oborio jedan ruski dron, zasluživši po prvi put u povijesti tog tipa aviona tradicionalnu pobjedničku oznaku koja sugerira ravnopravnu borbu besposadne i letjelice s posadom. Evo o čemu je riječ

Višenamjenski lovac F-35A Kraljevskih Nizozemskih zračnih i svemirskih snaga dobio je pravo na pobjedničku oznaku na svojem trupu nakon što je oborio ruski dron tijekom upada u zračni prostor Poljske 9. i 10. rujna ove godine. Incident, u kojem je oko 23 dronova preletjelo iz Bjelorusije u Poljsku, pokrenuo je brzi odgovor na poziv NATO-a, nakon čega su lovci iz nizozemske 313. eskadrile, raspoređene u Poljskoj kao dio NATO-ove pojačane misije zračnog nadzora, poletjeli u misiju presretanja uljeza.

A Dutch F-35A fighter jet has been awarded a "drone kill emblem" after shooting down a Russian UAV that violated Polish airspace.https://t.co/aAfky7ehD4 — TVP World (@TVPWorld_com) October 2, 2025

Prema poljskim dužnosnicima, dronovi su ušli u Poljsku oko 23.30 sati po lokalnom vremenu 9. rujna, prisiljavajući zatvaranje četiri poljskih zračnih luka. Tijekom presretanja, nizozemski lovci neutralizirali su najmanje četiri drona za koje se kasnije analitičari utvrdili da je riječ o dronovima mamcima tipa Gerber, očito dizajniranih za testiranje savezničke obrane i ometanje civilnog zrakoplovstva.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Monitor Pertahanan

Nedugo nakon uspješne akcije, nizozemsko ministarstvo obrane objavilo je fotografiju koja prikazuje bijelu siluetu drona, obojenu ispod kabine lovca, što označava prvo potvrđeno borbeno uništenje zračnog suparnika nizozemskog F-35A. Za nizozemsko ratno zrakoplovstvo, oznaka oborenog drona podjednako naglašava borbeni kredibilitet F-35A i spremnost zemlje da preuzme aktivnu ulogu u kolektivnoj obrani Europe, ali i neke nove običaje ratnih zrakoplovstava na globalnom planu. Praksa duža od jednog stoljeća Pobjedničko označavanje zrakoplova je stoljetna praksa oslikavanja slavodobitnog stroja simbolima koji prikazuju uspjeh pilota ili posade, najčešće oborene neprijateljske letjelice, ali ponekad i druge vrste postignuća poput uspješnog udara na cilj, misije ili uspješno odrađenog leta unutar neprijateljskog zračnog prostora. Označavanje pobjedničke letjelice obično se nalazi ispod kabine pilota, na trupu, a ponekad na repu ili ispod zastave postrojbe. Simboli su malih dimenzija, ali vrlo prepoznatljivi – često su to zastave neprijateljskih država, siluete oborenih zrakoplova, zvjezdice ili simboli oružanih snaga protivnika.

Prve pobjedničke oznake pojavile su se tijekom Prvog svjetskog rata kada su piloti njemačkih i francuskih lovaca poput Manfreda von Richthofena ili Renéa Foncka počeli ukrašavati svoje avione. Oznake su u to vrijeme bile neformalne, a najčešće su to bili osobni simboli ili prigodne slike. Sustavno označavanje pobjeda počelo je u kasnijim fazama Velikog rata, kada su leteći asovi postajali heroji ratne propagande. Tijekom Drugog svjetskog rata praksa se proširila globalno pa su avione nakon pobjeda počeli ukrašavati piloti britanskog Kraljevskih zračnih snaga (RAF), američkih zračnih snaga (USAAF), njemačkog Luftwaffea i brojnih savezničkih i ratnih zrakoplovstava Sile Osovine. Svako ratno zrakoplovstvo imalo je standardizirane oznake pa je tako RAF ovjekovječio pobjede iscrtavajući njemačke križeve za oborene Luftwaffe letjelice, dok su Amerikanci svoje zračne pobjede ovjekovječivali crvenim zvijezdama, japanskim imperijalnim zastavama ili siluetama japanskih lovaca tipa Mitsubishi A6M Zero.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Herodotous History

Japanci su svoje pobjede označavali bijelim zastavama sa crvenim krugom (Hinomaru), a Nijemci malim državnim zastavama protivnika. Postojale su i oznake brodova, tenkova ili drugih oružja kojima je označavano uništenje cilja druge vrste, a pojedini piloti oslikavali su svoje pobjedničke letjelice posebnim simbolima poput munja, lubanja ili perja ptica grabljivica, što je tumačeno kao umjetnički ili psihološki motiv. Također, lovci-bombarderi ili bombarderi označavani su brojem ispuštenih bombi, a valja reći da su pobjedničke oznake služile i kao moralni poticaj te propagandna poruka jer su pokazivale da je pilot borbeno uspješan. Nepisana pravila označavanja Tijekom Hladnog rata praksa je nastavljena i dalje pa su tako američki piloti za vrijeme Korejskog rata obilježavali svoje lovce siluetama oborenih MiG-ova 15 ili crvenim zvijezdama. Za vrijeme rata u Vijetnamu oznake su bile nešto diskretnije, a u pravilu se radilo o crvenim zvijezdama ili sjevernovijetnamskim zastavama. Sovjetski piloti i njihovi saveznici koristili su oznake u manjoj mjeri jer je sustav bio centraliziran i pobjede su često ostajale klasificirane.

Zrakoplovi s trofejnim oznakama Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Minsitarstvo obrane SAD-a







