Vučić se izvanredno obratio građanima Srbije: 'Iz Rusije je stigla razočaravajuća vijest'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas i da je Rusija ponudila Srbiji ugovor o opskrbi plinom do Nove godine, navodeći da je to razočaravajuća vijest jer je Srbija, kako kaže, očekivala sklapanje dugoročnog ugovora još u svibnju ove godine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obratio javnosti na Informer TV-u, gdje je govorio o svim aktualnostima, kao i o trenutačnoj ekonomskoj situaciji, odnosno o aktualnim sankcijama NIS-u i posljedicama za građane Srbije. Vučić je odmah na početku rekao da smatra važnim ponoviti apel građanima Srbije da nema razloga za paniku te da je riječ o sve težoj geopolitičkoj situaciji. 'Ponašamo se odgovorno i ozbiljno. Imamo dizel koji se danas troši. Naš problem nastaje kada rafinerija u Pančevu prestane s radom. Apeliramo na rusku stranu, molili smo Amerikance i uspjeli smo isposlovati osam mjeseci', rekao je, prenosi Telegraf.rs. Kazao je i da nije zadovoljan cijenom koja je plaćena NIS-u.

'Naš je posao brinuti o životima naših ljudi, a da pri tome ne narušimo osnovne temelje principa i pravde. Važno je da ljudi znaju koje ideje imamo i koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima', nastavio je. 'Želim građane obavijestiti da ćemo poduzimati mjere. Posljedice su takve da, kada rafinerija prestane s radom, potrebno je od dva do četiri tjedna da se ponovno pokrene. Potrebno je, dakle, mnogo vremena. Što se tiče ispumpavanja domaće nafte, kada se to prekine, potrebni su mjeseci da se ponovno uspostavi. Suočavamo se s brojnim problemima. Jučer sam razgovarao s direktorom Bajatovićem. Nemamo drugu rafineriju. Potrebno je da gradimo što brže i da to zatražimo od Kineza, dodao je. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas i da je Rusija ponudila Srbiji ugovor o opskrbi plinom do Nove godine, navodeći da je to razočaravajuća vijest jer je Srbija, kako kaže, očekivala sklapanje dugoročnog ugovora još u svibnju ove godine. 'Stigla je druga vijest iz Moskve ili Sankt-Peterburga (sjedišta Gazproma), kako god hoćete – da su nam ponudili ugovor o plinu do Nove godine. Rekao sam da je to za nas vrlo razočaravajuća vijest, jer smo trebali zaključiti dugoročni ugovor na tri godine još u svibnju. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu, a da i ne spominjem da je Srbija odustajala od arbitraža i mnogih drugih stvari kako bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi', rekao je Vučić za TV Informer.

Sastanak Vladimira Putina i Aleksandra Vučića Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV /HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT







+6 Sastanak Vladimira Putina i Aleksandra Vučića Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV /HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT