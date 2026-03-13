Rusi proglasili američku profesoricu stranom agenticom: Praunuka je sovjetskog vođe

Nina Hruščova (62) profesorica je na sveučilištu The New School u New Yorku te je nastavila s istraživačkim putovanjima u Rusiju od početka njezine invazije Ukrajine 2022. godine.

Njezin pradjed Nikita Hruščov vodio je Sovjetski Savez od 1953. do 1964. godine, kad su ga smijenili članovi vladajućeg Politbiroa.

Hruščova je rekla da nije iznenađena što ju je Rusija dodala na popis "stranih agenata", koji od petka sadrži 1164 imena, među kojima su političari, novinari, umjetnici, nevladine te medijske organizacije.

"Bilo bi to nemarno s njihove strane da to nisu u jednom trenutku napravili", rekla je, dodavši da je prerano reći koji bi praktični učinak mogao biti.