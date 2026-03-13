Lukašenko prijeti Orešnikom: 'Ako ne želite da udari, nemojte se miješati'

Ukrajinski predsjednik je još u veljači u intervjuu za bjeloruski oporbeni medij Zerkalo izjavio da Rusija i Bjelorusija izvode "predstavu" s raspoređivanjem sustava Orešnik u Bjelorusiji te da bi NATO to oružje trebao smatrati legitimnom metom, piše Kyiv Post.

Potpuna besmislica

Lukašenko je tu izjavu nazvao 'potpunom besmislicom' poručivši kako Bjelorusija ne planira napade na susjedne prijestolnice, ali da će se braniti ako bude ugrožena. "Ne tvrdim da ćemo sutra ovim Orešnikom udariti na Vilnius, Varšavu ili Kijev. Sačuvaj Bože. To nije naša zadaća", rekao je Lukašenko novinarima u petak.