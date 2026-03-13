ruski raketni sustav

Lukašenko prijeti Orešnikom: 'Ako ne želite da udari, nemojte se miješati'

V. B.

13.03.2026 u 18:04

Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko upozorio je da bi Bjelorusija mogla upotrijebiti ruski raketni sustav Orešnik, koji može nositi nuklearno oružje, ako NATO ili Ukrajina napadnu ciljeve na bjeloruskom teritoriju, odgovarajući na komentare ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog

Ukrajinski predsjednik je još u veljači u intervjuu za bjeloruski oporbeni medij Zerkalo izjavio da Rusija i Bjelorusija izvode "predstavu" s raspoređivanjem sustava Orešnik u Bjelorusiji te da bi NATO to oružje trebao smatrati legitimnom metom, piše Kyiv Post.

Potpuna besmislica

Lukašenko je tu izjavu nazvao 'potpunom besmislicom' poručivši kako Bjelorusija ne planira napade na susjedne prijestolnice, ali da će se braniti ako bude ugrožena. "Ne tvrdim da ćemo sutra ovim Orešnikom udariti na Vilnius, Varšavu ili Kijev. Sačuvaj Bože. To nije naša zadaća", rekao je Lukašenko novinarima u petak.

"Naša je zadaća obraniti svoju zemlju. Ali ako ne želite udar Orešnika, onda nas ne dirajte - ni iz Ukrajine, ni iz Poljske, ni iz Litve, ni iz Latvije."

Dodao je da Bjelorusija neće "sjediti skrštenih ruku" ako se postrojenja na njezinom teritoriju budu smatrala legitimnim metama. "Imamo ih čime dosegnuti", rekao je Lukašenko, savjetujući kritičarima "da ne mlate praznu slamu". Ako sustav Orešnik smatraju legitimnom metom, poručio je, "samo izvolite".

Planirajte rute: U centru Zagreba neće voziti tramvaj
Plenković o srpskim raketama: Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju
rat na bliskom istoku

rat na bliskom istoku

EU u strahu od nove izbjegličke krize: Ovo je ozbiljan test novog sustava

