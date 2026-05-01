Posade humanitarne flotile premještene na Kretu: 'Profesionalni provokatori'

Aktivisti su dio druge flotile Global Sumud, pokrenute proteklih mjeseci u pokušaju da se probije izraelska blokada Pojasa Gaze dostavom humanitarne pomoći. Brodovi su isplovili iz španjolske luke u Barceloni 12. travnja. Izraelska vojska je u petak premjestila 168 pripadnika flotile na grčke brodove, koji su ih potom prevezli do obale, gdje su ih čekali autobusi i vozilo hitne pomoći, kazali su organizatori i pokazale su snimke Reutersa.

Izvor koji je htio ostati anoniman je rekao da premda je Izrael presreo 22 broda , 47 drugih i dalje plovi južno od Krete i namjeravaju se tamo usidriti u nekom trenutku prije nego što nastave prema Gazi. Svaki brod prevozi oko tonu hrane te medicinske i druge opreme, dodao je izvor.

Organizatori su rekli da je dvoje aktivista i dalje s izraelskim vlastima.

Organizatori flotile su rekli da je Izrael 22 broda zauzeo kasno u srijedu u međunarodnim vodama blizu grčkog poluotoka Peloponeza, stotinama milja daleko od Gaze.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je organizatore flotile nazvalo "profesionalnim provokatorima" dok su njemačko i talijansko ministarstva vanjskih poslova objavila zajedničko priopćenje u kojem kažu da prate razvoj situacije s "dubokom zabrinutošću". Američki State Department je u priopćenju u četvrtak zaprijetio "nametanjem posljedica" onima koji podržavaju flotilu, koju optužuje da podržava palestinsku militantnu organizaciju Hamas.

Propalestinski aktivisti tvrde da Izrael i Sjedinjene Američke Države brkaju njihovo zalaganje za prava Palestinaca i podršku za Hamasove ekstremiste.

Izraelska vojska je prošlog listopada zadržala prethodnu flotilu koju je okupila ista organizacija, uhitivši švedsku aktivistkinju Gretu Thunberg i preko 450 sudionika.

Palestinski i međunarodna humanitarna tijela kažu da je pomoć koja dolazi u Gazu i dalje nedovoljna unatoč prekidu vatre postignutom u listopadu koji je sadržavao jamstva o povećanju humanitarne pomoći. Većina od dva milijuna stanovnika Gaze je raseljena, a mnogi sada žive u bombardiranim kućama te šatorima. Izrael, koji upravlja svim ulaznim točkama u priobalnu enklavu, poriče onemogućavanje dotoka humanitarne pomoći za njene stanovnike.